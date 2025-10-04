Oriana Sabatini lució su pancita de cuatro meses de embarazo: la foto

Oriana Sabatini atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. A pocos días de haber anunciado que espera su primera hija junto a Paulo Dybala, la cantante compartió por primera vez una foto en la que se puede ver su pancita. La publicación enterneció a sus seguidores y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Oriana Sabatini lució su pancita de cuatro meses de embarazo: la tierna foto

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron este martes que están esperando su primera hija. La noticia sacudió al mundo del espectáculo y el video que publicaron para confirmar la llegada de la beba se viralizó en pocos minutos. Ahora, la modelo lució por primera vez su pancita de cuatro meses de embarazo y enterneció a sus seguidores.

Oriana Sabatini

En la imagen, Oriana Sabatini posó frente al espejo con un top corto y un pantalón deportivo, dejando al descubierto su incipiente pancita. Con una sonrisa y un gesto de ternura, la cantante reveló en sus historias de Instagram cómo está transitando sus días en esta nueva etapa como mamá.

La artista, que vive en Roma junto al futbolista de la Selección argentina, viene compartiendo algunos detalles de esta nueva etapa, pero hasta ahora había preferido mantener en privado los cambios físicos propios del embarazo. Esta primera foto marca un antes y un después: la cantante demuestra que está transitando con mucha felicidad el proceso de la maternidad.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Mientras espera la llegada de su beba, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini continúa enfocada en su trabajo ya que en los próximos meses lanzará su primera novela. A su vez, tanto ella como Paulo Dybala recibieron miles de mensajes de cariño desde Argentina, donde los fanáticos siguen cada paso de la pareja con emoción y expectativa.