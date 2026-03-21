Caro Calvagni mostró sus tips infalibles para recuperar su pelo: el paso a paso para el éxito capilar

Caro Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico, sigue consolidando su imagen en redes sociales a través de diversos consejos de moda, vida saludable y belleza femenina. En esta oportunidad, la influencer irrumpió en su cuenta personal de Instagram para abordar una terrible situación que le ocurrió con su frondosa melena donde se quedó “pelada”. Tras haber abordado un estricto tratamiento capilar, contó cómo con unos simples, pero contundentes tips, logró recuperar la vitalidad, el largo y el brillo extremo.

Caro Calvagni a corazón abierto tras contar que se quedó “pelada”

Este sábado 21 de marzo, Caro Calvagni se pronunció en su perfil de la famosa red social de la camarita donde contó en detalle su historia con frondoso cabello y cómo fue que llegó a quedarse pelada. “Pasé por muchas etapas con mi pelo, y no puedo estar más feliz de poder contar todo este proceso de recuperación. Así que arranco desde el principio”, comenzó introduciendo a sus casi un millón de seguidores en una historia de vida que se vio marcada por una mala praxis en su hairstyle. En este marco, se dispuso a mostrar fotografías dando cuenta de los looks que llegó a tener en un pasado no tan lejano.

El éxito capilar de Caro Calvagni | Instagram

“Desde muy chica usaba reflejos, hasta que llegué a tener el pelo rubio, largo, sano… realmente divino”, aseguró. Sin embargo, la situación dio un giro drástico cuando decidió mudarse de país y cambiar de profesional. Allí comenzó el deterioro capilar que marcaría el punto más crítico: “El problema empezó cuando me mudé de país y cambié de peluquería”, explicó. Acto seguido, expuso: “Me quemaron el pelo y quedé prácticamente pelada”, describiendo un momento de gran frustración. Incluso recordó que “hasta el peluquero se quedaba con mi pelo en el cepillo”, una imagen que grafica el nivel de daño sufrido.

Frente a ese escenario, la pareja de Nicolás Tagliafico tomó una decisión clave que cambiaría el rumbo de su imagen. “Prefería ser morocha con el pelo sano que rubia y tener el pelo a la mitad”, afirmó, evidenciando un cambio de prioridades. Este momento marcó el inicio de un proceso consciente orientado a recuperar la salud capilar, dejando de lado los estándares estéticos y preferencias de color que había sostenido durante años.

El éxito capilar de Caro Calvagni | Instagram

La larga recuperación de Caro Calvagni

El primer paso que dio Caro Calvagni fue detener completamente los procesos químicos agresivos. “Mi pelo no resistía una decoloración más”, detalló. Por esta razón, optó por dejar crecer su raíz natural sin intervenciones invasivas. A partir de allí, incorporó una rutina de cuidados basada en hidrataciones profundas, mascarillas y cortes regulares de puntas cada dos o tres meses. “Aunque lo veía más corto, ese corte ayudó muchísimo”, manifestó.

El éxito capilar de Caro Calvagni | Instagram

Además, la diseñadora destacó la importancia de utilizar productos específicos para la recuperación. “Compré una línea completa de tratamiento y la usé durante bastante tiempo”, comentó en referencia a su decisión de invertir en el cuidado capilar. A esto sumó cambios en su entorno, como la instalación de un filtro de agua en la ducha. “Filtrar el agua ayuda a evitar minerales que dañan el pelo”, explicó.

En la actualidad, la empresaria mantiene una rutina más equilibrada y libre de daños. “Uso sérums, hago masajes capilares y evito el calor en exceso”, detalló, remarcando que el uso frecuente de herramientas térmicas puede agravar el deterioro de su cabello. También subrayó la importancia del protector térmico en caso de exposición al calor y la constancia en los cuidados diarios.

Finalmente, Caro Calvagni dejó un mensaje para quienes atraviesan situaciones similares. “La clave es la paciencia”, sostuvo, y recomendó acudir a profesionales en casos de caída o debilidad persistente. Aunque hoy realiza decoloraciones suaves de manera ocasional, reconoce que su enfoque cambió por completo. “Ahora mi pelo está sano, nutrido y con elasticidad”, concluyó, celebrando los resultados de un proceso que requirió tiempo, disciplina y mucha constancia.

NB