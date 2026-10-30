El impactante look de Cande Ruggeri para convertirse en Pamela Anderson y festejar Halloween

Halloween se convirtió en una oportunidad para que distintas figuras del espectáculo desplegaran su creatividad a través de originales caracterizaciones. Entre ellas, Cande Ruggeri eligió inspirarse en una de las figuras más reconocidas de la cultura pop de los años 90: Pamela Anderson, y apostó por una transformación que recuperó varios de los rasgos más característicos de su imagen.

Cande Ruggeri se disfrazó de Pamela Anderson

La modelo compartió el proceso que llevó adelante para lograr el parecido con la actriz y mostró tanto los preparativos como el resultado final. Con la ayuda de un equipo de profesionales, trabajó sobre el peinado, el maquillaje y el vestuario para recrear una estética que remite directamente a la época en la que Anderson se convirtió en un ícono de estilo.

El paso a paso de la transformación de Cande Ruggeri

En las imágenes del detrás de escena, Cande Ruggeri apareció sentada en su vestidor mientras dos profesionales trabajaban simultáneamente en su caracterización. Mientras una estilista se ocupaba de darle forma al cabello, otra avanzaba con el maquillaje, en una preparación que incluyó distintos retoques para conseguir el acabado buscado.

El paso a paso de la transformación de Cande Ruggeri

El peinado fue uno de los puntos centrales de la transformación. El equipo apostó por un recogido alto y voluminoso, con una terminación descontracturada, rizos sueltos a los costados del rostro y un flequillo desmechado. En cuanto al maquillaje, trabajaron sobre unas cejas muy finas y arqueadas, una mirada marcada con delineado y sombras oscuras, y labios nude con un contorno más intenso y acabado brillante.

El look de Pamela Anderson que recreó Cande Ruggeri

Para completar la caracterización, Cande Ruggeri eligió un top negro de cuero o cuerina, con escote profundo en forma de V, ojales metálicos y cordones entrecruzados en el frente. La prenda recuperó el estilo audaz y rockero asociado a la imagen de Pamela Anderson durante los años 90. También sumó un brazalete negro y uno de los detalles más reconocibles de la actriz: el tatuaje de alambre de púas en el brazo izquierdo, que lució en la película Barb Wire.

El look de Pamela Anderson que recreó Cande Ruggeri

La modelo acompañó el vestuario con una actitud pícara y divertida, en sintonía con el personaje que buscó representar. En una de las fotografías del resultado final, posó frente a la cámara mientras se mordía levemente el dedo índice, un gesto que completó la propuesta. De esta manera, Cande Ruggeri reunió el peinado voluminoso, el maquillaje de inspiración noventera y los accesorios emblemáticos de Pamela Anderson para celebrar Halloween con una transformación que recuperó la estética de una de las décadas más recordadas de la moda y la cultura pop.