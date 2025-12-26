Milagros Maylin mostró por primera vez su pancita de embarazada y sorprendió a todos

El 30 de noviembre del 2025, Milagros Maylin y Horacio Rodríguez Larreta celebraban su primer aniversario de bodas, y días más tarde harían la confirmación más esperada por su familia y la pareja: estaban en la dulce espera. En conversaciones con LAM (América), contaron que la exfuncionaria estaba embarazada, y no dudaron en pasar la Navidad rodeados de sus seres queridos. Es por eso que, en esta ocasión especial, ella decidió hacer el anuncio en redes sociales y compartió la primera foto con la pancita, deseando unas felices fiestas.

La Navidad de Milagros Maylin y Horacio Rodríguez Larreta

La primera postal de Milagros Maylin con su pancita de embarazada

Milagros Maylin enterneció a todos sus seguidores durante la celebración de Navidad. Ella se reunió con su familia, en estas especiales fiestas, y festejó la llegada del 25 de diciembre, y la dulce espera que agrandará al clan que formó con Horacio Rodríguez Larreta. Días antes de este día especial, confirmaron a la televisión pública que estaban esperando a su primer hijo juntos, y en estas fiestas compartió con sus seguidores de Instagram la primera postal con su pancita de embarazada.

En su cuenta de Instagram, compartió un posteo donde escribió emocionada: "Navidad muy feliz", junto al emoji de un corazón con moño de regalo. Como primera foto, se mostró con sus sobrinos y lució una remera total black, que mantuvo la elegancia de la festividad. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la pancita de embarazada que se comenzaba a notar y mostraba el paso de los meses hasta la llegada del gran día. Sus seguidores no dudaron en comentarle emocionados y la felicitaron por la noticia.

La primera postal de Milagros Maylin embarazada

Milagros Maylin confirmó que espera a su primer bebé con Horacio Rodríguez Larreta

El 15 de diciembre del 2025, ya habiendo pasado un año de su casamiento, Milagros Maylin confirmó que está embarazada de su primer hijo junto a Horacio Rodríguez Larreta. El anuncio lo hizo en LAM (América), ya habiendo pasado los primeros tres meses de gestación. "Estoy muy contenta. Veníamos buscando el embarazo y fue un proceso largo de un año. Es una bendición enorme y la familia está feliz", manifestó en el vivo. Además, reveló que será un varón, el cual el nombre sigue en debate, y que tiene fecha para el 30 de junio o 1 de julio.

Esta noticia emocionó a los seguidores de la pareja que habían disfrutado de las lujosas fotografías del casamiento que se llevó a cabo el 30 de noviembre del 2024. Sin embargo, ahora también pudieron ver la primera postal de Milagros Maylin con su pancita de embarazada, en unas fiestas felices y rodeada de sus seres queridos. Si bien en la postal no apareció Horacio Rodríguez Larreta, los usuarios lo destacaron como una de las fotografías más tiernas que tiene la exfuncionaria en su cuenta personal.

