Así está hoy León, el hijo de Flor Suárez y Andy Kusnetzoff, a sus 5 años

Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez le dieron la bienvenida a León el 20 de agosto de 2021, convirtiéndose en padres por segunda vez. El pequeño nació unos días antes de lo previsto en el Sanatorio de la Trinidad de Buenos Aires y debió permanecer una semana en neonatología antes de recibir el alta médica.

Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez

Aquel comienzo hizo que Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez decidieran mantener la noticia en reserva durante algunos días y recién anunciara el nacimiento en sus redes sociales el 29 de agosto. Desde entonces, León ha crecido rodeado por el amor de sus padres y de su hermana Helena, mientras que sus apariciones en redes permiten conocer algunos momentos de su infancia. Hoy, al cumplir cinco años, su mamá quiso celebrarlo con un video en el que se lo puede ver disfrutando de un día de playa y le dedicó unas tiernas palabras.

El video de León, el hijo de Flor Suárez y Andy Kusnetzoff disfrutando de la playa

Para celebrar el cumpleaños número cinco de su hijo, Flor Suárez compartió un video en el que se puede ver a León corriendo por la orilla del mar. Con una remera azul de manga larga y traje de baño, el niño juega con el agua, salta sobre las pequeñas olas y disfruta de una jornada soleada frente al mar.

Junto al video, su mamá le dedicó un emotivo mensaje en el que destacó algunas de las características que más disfruta de su hijo: “Amo tu risa infinita, tu alegría, tu locura hermosa, tu emoción constante, tu imaginación, tus besos… Tu presencia es única Leoncito. Que nunca pierdas esa magia que te hace ser vos”.

La historia de amor de Andy Kusnetzoff y Flor Suárez

Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez se conocieron mientras trabajaban en el programa radial Perros de la Calle, donde ella se desempeñaba como productora. Aunque al principio ambos tenían pareja y mantenían una regla de no involucrarse sentimentalmente con compañeros de trabajo, con el tiempo comenzaron una relación que formalizaron en 2014.

Andy Kusnetzoff junto a sus hijos, Helena y León

Desde entonces, Andy Kusnetzoff y Flor Suárez construyeron una familia convirtiéndose en padres de Helena, nacida en 2016, y León, quien llegó cinco años después. La pareja mantiene un perfil reservado y suele compartir pocos detalles de su vida familiar, aunque en ocasiones especiales muestran algunos momentos junto a sus hijos. A través de sus redes sociales el periodista ha hablado sobre lo que significa la paternidad para él, señalando que es un desafío diario pero está lleno de momentos divertidos y emociones difíciles de explicar.