Inés Estévez reveló todos los detalles su próximo proyecto junto Esteban Lamothe: "Hay intolerancia a la diversidad"

En la piel de una acumuladora compulsiva, Inés Estevez reconoce que a la hora de encarar un nuevo personaje no percibe desafíos. “No siento retos, pero sí muchas cosas que disfruto”, afirma la actriz durante el “set visit” que permitió a CARAS dialogar con ella y acceder a la intimidad del rodaje de “Sanamente”, la nueva serie original de TNT y Flow que la tiene como protagonista. La comedia dramática cuenta con producción general de Adrián Suar, dirección de Daniel Barone y narra la historia de un grupo de personas que atraviesan distintos problemas de salud mental y terminan conviviendo en una misma casa.

Inés Estevez

En ese espacio compartido intentan construir una red de contención mientras lidian con sus propios conflictos, los prejuicios del entorno y la pregunta de qué significa realmente estar sano. Esteban Lamothe, Camila Peralta, Gustavo Bassani, Ariadna Asturzzi, y Martín Rechimuzzi, al igual que Juan Gil Navarro, completan el elenco.

-¿Esta serie llega en un momento en el pareciera ser cada vez más importante hablar del cuidado de la salud mental?

-Está más vigente. Siempre ha sido importante. Quizá no se lo tenía tan sobre la mesa. Pero sí estamos viviendo un momento en el que la palabra distopía se puso tan de moda. Es una palabra que odio, pero ahora no hay otra más adecuada para lo que estamos viviendo. Y esta es una serie que no habla solamente de la salud mental, sino mucho de los vínculos.

-¿Y qué priorizas a la hora de gestionar un vínculo sano?

-Creo que hay dos cosas: una, lo que llaman ahora toxicidad extrema; esa persona que no sólo no le aporta a tu vida, sino que drena tu vida. No importa si es familiar o amigo, hay que alejarse. Y otra, más importante: el conflicto de la uniformidad, o sea, un sistema socioeducativo que está diseñado para uniformarnos, para sofocar la singularidad. Esa es la base del bullying y, además, de los problemas interpersonales. Todas las personas quieren que el otro sea como uno quiere y ese es el germen de los conflictos más pequeños a los más grandes, como las guerras. Hay una intolerancia a la diversidad y a la diferencia.

“Sanamente”, la nueva serie original de TNT y Flow

-¿Qué sentís que invita a reflexionar “Sanamente” desde esta historia de vínculos familiares, enfermedad y desencuentros?

-Lo interesante es que es una serie que te invita a reflexionar divirtiéndote. No tiene ningún tipo de solemnidad pero te lleva hacia muchos puntos en los que nos vamos a sentirnos identificados; la dependencia, la endogamia, y la necesidad de despegarse de un círculo familiar para poder crecer. La puja entre la necesidad de independencia y la necesidad de ayudar al otro.