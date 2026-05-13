Inés Estévez recordó cómo fue vivir en la calle: "No tenía para el alquiler"

Para muchas de las personalidades del espectáculo, llegar a ser reconocidos y a poder vivir de su arte no fue tarea sencilla y los llevó a atravesar etapas sumamente difíciles, incluso peligrosas. Este fue el caso de Inés Estévez quien, en una entrevista brindada a Mario Pergolini en Otro Día Perdido (Eltrece) habló a corazón abierto de lo que sufrió en los inicios de su carrera como actriz donde se enfrentó a la dura realidad de “dormir en la estación de Retiro” con tan sólo 17 años.

La cruda historia de Inés Estévez

Inés Estévez nació en Dolores, una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires, y desde muy chica soñó con convertirse en actriz. Decidida a perseguir ese objetivo, se mudó siendo muy joven a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo artístico. Pero el camino no fue sencillo: atravesó momentos muy difíciles y, debido a problemas económicos, incluso llegó a dormir en la calle mientras intentaba abrirse camino en la actuación.

Inés Estévez | Instagram

Así lo contó en una entrevista que mantuvo con el conductor del ciclo de entretenimientos quien le consultó sobre esta dura etapa de su vida. “Siempre tuve una gran inocencia, no tanta ingenuidad porque agarré la calle rápido, Pero mucha inocencia. Yo creo que esa inocencia me salvó”, comenzó diciendo la artista abriendo paso a su crudo relato de vida. “Hubo un momento en el que yo me tuve que ir del departamento que compartía con otra persona”, recordó, razón por la cual decidió utilizar su instinto de supervivencia.

Volver a Dolores no era una opción ya que temía por el reproche y el paso de facturas de sus padres. Esto la llevó a pensar una solución temporaria: “No sabía pedir ayuda. No me costó... me sigue costando un poco. Entonces dije, mira, voy a bancar. y tenía plata. Yo trabajaba. Tenía plata para comer, tenía plata para moverme, tenía plata para vestirme. Pero no para alquilar”. En este marco, justificó su elección: “Pensé, en Retiro, hay luz toda la noche, la gente está con bolsos, puedo comer. Retiro estación de micro. Estaba bien. Tenía bares, podía comer, yo qué sé”.

Inés Estévez | Instagram

El día que le cambió la vida a Inés Estévez: “Bajó Dios”

De acuerdo con su testimonio, su estadía en la calle fue corta. Ante esto, Inés Estévez explicó cómo fue la logística que utilizó para la higiene corporal y la alimentación. “En el teatro, además, estábamos haciendo funciones vendidas, 2 a la mañana y 2 a la tarde”, dijo, mientras añadió: Yo iba al teatro, me duchaba en el teatro, comía con mis amigos, tenía plata para pagarme la comida, todo. Y sí, me pasé un par de noches, no fue tanto”.

Fue en este momento en el que señaló que tuvo un “ángel” a parte llamado Roberto, quien vio la situación por la que estaba pasando la joven dramaturga de por aquel entonces 17 años y la cobijó en su hogar. “Era el director de la obra, yo después me di cuenta de que se había dado cuenta en ese momento, no lo percibí porque lo actuó muy bien, él era miembro del Teatro Argentino de La Plata, de la compañía de teatro. Me dijo, necesito a alguien que cuide a mi gata y que riegue mis plantas. ¿Te podés quedar a vivir en mi casa un tiempo? Bajó Dios".

Finalmente, expresó el lugar que ocupó este hombre en su vida. “No lo podía creer. Me despertaba con el café y él... Fue mi padre, fue mi segundo padre”, remarcó. Para concluir su relato, contó una experiencia que la marcó para siempre: “Y mirá qué loco, murió un año después que mi padre, en la misma fecha”.

Con el paso del tiempo, Inés Estévez logró construir una sólida carrera artística y convertirse en una de las actrices más respetadas del país. Sin embargo, lejos de olvidar aquellos años difíciles, cada vez que recuerda esa etapa lo hace con una profunda emoción y agradecimiento hacia quienes la ayudaron cuando más lo necesitaba. Su historia no solo refleja el sacrificio detrás del éxito, sino también cómo un gesto de solidaridad y protección puede cambiarle la vida a una persona para siempre.

NB