jueves 25 de diciembre del 2025
En vivo
CELEBRIDADES Hoy 22:57

Lejos de su familia, así fue la Navidad de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La pareja celebró Nochebuena en Europa, en la intimidad de su hogar y atravesando una etapa muy especial marcada por la dulce espera de su primera hija.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala
Oriana Sabatini y Paulo Dybala | WEB

La Navidad suele ser sinónimo de reencuentros familiares, mesas largas y abrazos compartidos. Sin embargo, para Oriana Sabatini y Paulo Dybala, esta Nochebuena tuvo un matiz diferente: lejos de sus familias y de Argentina, la pareja celebró las fiestas en Europa, donde reside actualmente por los compromisos profesionales del futbolista. 

Oriana Sabatini y Paulo Dybala
Caption

A través de sus redes sociales, Oriana Sabatini compartió una serie de imágenes que rápidamente enternecieron a sus seguidores. Junto a Paulo Dybala, ambos posaron frente a un árbol de Navidad decorado en tonos blancos y plateados, acompañando las postales con un mensaje que resumió el momento que viven: “Feliz Navidad a todos. Que puedan disfrutar con sus familias y amigos. Nosotros disfrutando la última de a dos”. 

Una Navidad cargada de emoción

Las imágenes reflejaron una celebración cálida y hogareña. Oriana Sabatini apareció con un look relajado, dejando ver su pancita de embarazo mientras la sostenía con ambas manos. A su lado, Paulo Dybala la abrazó con complicidad, en una postal que transmitió amor y expectativa por lo que está por venir.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala
Oriana Sabatini 

La decoración del espacio acompañó ese clima íntimo: un árbol de Navidad, regalos envueltos y un pesebre dispuesto sobre una manta blanca, que completó la escena navideña. Lejos de los grandes festejos, la pareja eligió vivir la Nochebuena puertas adentro, priorizando el recogimiento y la conexión emocional en una fecha muy especial.

La dulce espera de la pareja

Esta Navidad tuvo un valor distinto para Oriana Sabatini y Paulo Dybala porque fue la última que celebraron como pareja antes de convertirse en padres. El embarazo, anunciado meses atrás, marcó un antes y un después en sus vidas, y desde entonces ambos compartieron pequeños detalles de cómo transitan esta etapa.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala
Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Oriana Sabatini se enfocó en llevar una rutina saludable, combinando actividad física adaptada y una alimentación equilibrada, mientras que Paulo Dybala la acompañó en cada paso, organizando sus tiempos entre entrenamientos y compromisos deportivos. Además, la pareja comenzó a preparar la llegada del bebé, organizando su habitación con una paleta de colores neutros y leyendo sobre crianza. Aunque la distancia con sus familias se hizo sentir, esta Navidad quedó marcada como una de las más significativas para la pareja.

EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en