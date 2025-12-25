Lejos de su familia, así fue la Navidad de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La Navidad suele ser sinónimo de reencuentros familiares, mesas largas y abrazos compartidos. Sin embargo, para Oriana Sabatini y Paulo Dybala, esta Nochebuena tuvo un matiz diferente: lejos de sus familias y de Argentina, la pareja celebró las fiestas en Europa, donde reside actualmente por los compromisos profesionales del futbolista.

A través de sus redes sociales, Oriana Sabatini compartió una serie de imágenes que rápidamente enternecieron a sus seguidores. Junto a Paulo Dybala, ambos posaron frente a un árbol de Navidad decorado en tonos blancos y plateados, acompañando las postales con un mensaje que resumió el momento que viven: “Feliz Navidad a todos. Que puedan disfrutar con sus familias y amigos. Nosotros disfrutando la última de a dos”.

Una Navidad cargada de emoción

Las imágenes reflejaron una celebración cálida y hogareña. Oriana Sabatini apareció con un look relajado, dejando ver su pancita de embarazo mientras la sostenía con ambas manos. A su lado, Paulo Dybala la abrazó con complicidad, en una postal que transmitió amor y expectativa por lo que está por venir.

La decoración del espacio acompañó ese clima íntimo: un árbol de Navidad, regalos envueltos y un pesebre dispuesto sobre una manta blanca, que completó la escena navideña. Lejos de los grandes festejos, la pareja eligió vivir la Nochebuena puertas adentro, priorizando el recogimiento y la conexión emocional en una fecha muy especial.

La dulce espera de la pareja

Esta Navidad tuvo un valor distinto para Oriana Sabatini y Paulo Dybala porque fue la última que celebraron como pareja antes de convertirse en padres. El embarazo, anunciado meses atrás, marcó un antes y un después en sus vidas, y desde entonces ambos compartieron pequeños detalles de cómo transitan esta etapa.

Oriana Sabatini se enfocó en llevar una rutina saludable, combinando actividad física adaptada y una alimentación equilibrada, mientras que Paulo Dybala la acompañó en cada paso, organizando sus tiempos entre entrenamientos y compromisos deportivos. Además, la pareja comenzó a preparar la llegada del bebé, organizando su habitación con una paleta de colores neutros y leyendo sobre crianza. Aunque la distancia con sus familias se hizo sentir, esta Navidad quedó marcada como una de las más significativas para la pareja.