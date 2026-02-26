Guillermina Valdés reveló la angustia que sufre con su hijo, Dante Ortega: "No es fácil"

Guillermina Valdés habló sobre la angustia que atraviesa junto a su hijo Dante Ortega. La empresaria se refirió a un episodio que puso al joven en el centro de la atención y que dejó en evidencia cómo ambos enfrentan situaciones que no siempre resultan fáciles de transitar. Las palabras de la actriz reflejaron la manera en la que busca fortalecer a sus hijos.

La dura situación que vivió Dante Ortega tras compartir un video con sus hermanas

Guillermina Valdés y su hijo Dante Ortega quedaron vinculados a un momento que generó repercusión. La actriz compartió cómo vive puertas adentro la angustia que surge en torno a su hijo y la manera en que busca acompañarlo en un camino que presenta desafíos. La situación mostró cómo enfrentan los conflictos en redes.

Dante Ortega

En los últimos días, el hijo de la empresaria y Sebastián Ortega compartió un video junto a una de sus hermanas en el que mostraban un momento cotidiano. Lo que pretendía ser un momento divertido terminó convirtiéndose en el foco de mensajes cargados de odio. Los comentarios despectivos apuntaron a su orientación sexual y a su manera de mostrarse públicamente.

Lejos de mantenerse en silencio, Dante Ortega respondió con firmeza ante los ataques y mensajes que le llegaron tras la publicación. En su descargo señaló que los comentarios reflejaban odio y falta de interés en informarse. “Subí un video probando un chocolate con mi hermana y aparecieron un montón de comentarios despectivos hablando sobre nuestra orientación sexual”, comentó.

Además, el joven artista agregó que esas opiniones no lo afectan y que no hay nada en su vida que vaya a cambiar por lo que digan otras personas. “Una catarata de opiniones que refleja que no son personas interesadas en instruirse, sino que quieren atacar y criticar por el simple hecho de que tienen tanto odio en su cuerpo y no lo pueden trabajar en terapia”, agregó.

La palabra de Guillermina Valdés ante la angustiante situación que vive su hijo Dante

En las últimas horas, Guillermina Valdés habló con Florencia de la V y expresó cómo vivió la situación desde su lugar de madre. Reconoció que al escuchar a su hijo sintió orgullo, porque supo defenderse y marcar su postura frente a los ataques. “Al escucharlo sentí un orgullo total, porque los haters son el peor uso de las redes. Yo también a ellos les digo que tienen que respetar que otros pueden pensar de otra manera”, inició.

Guillermina Valdés y Dante Ortega

Por otro lado, la empresaria no evitó destacar que busca que sus hijos entiendan que no todos piensan igual que ellos, pero que no por este motivo deben aceptar el hate en redes. “Pero el ser agresivos y estar todo el tiempo juzgando una situación… me gusta que se pueda expresar frente a eso. Él es muy talentoso y está construyendo su camino; tengo cuatro hijos muy valiosos”, señaló.

“No es fácil para ellos como tampoco es fácil para otros chicos que tienen que lidiar con otras cuestiones”, comentó. Explicó que, aunque no le gusta cuando los atacan, considera importante que aprendan a fortalecerse y a no depender de la validación externa. “Creo que lo interesante es ponerlos fuertes, porque no vamos a poder cambiar al mundo, así que la idea es que ellos sepan quiénes son”, agregó.

Guillermina Valdés

Guillermina Valdés compartió la angustia que atraviesa junto a su hijo Dante Ortega, en un episodio que puso en evidencia cómo ambos enfrentan situaciones que no siempre resultan sencillas. La empresaria destacó la firmeza del artista al responder e invitó a la reflexión sobre la importancia de fortalecer la identidad personal.

VDV