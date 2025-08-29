Así quedó la casa de L-Gante tras el confuso episodio: explosión en la cocina y cables derretidos

L-Gante fue protagonista de una confusa situación, en medio de las polémicas vividas. El cantante es uno de los más observados por los medios de comunicación y redes sociales, ya que es parte de diversos escándalos que lo ponen en la mira de todos. Sin embargo, en esta ocasión, su hogar se vio destruido, y sorprendió la noticia. En Mujeres Argentinas (eltrece), revelaron cómo quedó la construcción tras el suceso, y algunos detalles sobre lo que habría ocurrido.

L-Gante

Así quedó la casa de L-Gante tras el confuso episodio

L-Gante es titular de diversas noticias en las últimas semanas, tras revelarse reconciliaciones en su vida romántica. Sin embargo, en los últimos días, generó preocupación a sus seguidores, ya que ocurrió una gran destrucción en una de sus propiedades. Se trata de la casa que alquilaba en un barrio cerrado de Cannig, que fue rodeada de un gran humo negro que generó terror en los medios de comunicación. Finalmente, se dio a conocer que hubo un incendio que destruyó parte del hogar.

L-Gante

En Mujeres Argentinas (eltrece), Gustavo Méndez contó que recibió un video sobre cómo había quedado el lugar. Sin embargo, en este contexto, explicó: “No se sabe qué ocasionó el incendio. Pero sí me dijeron que había roturas de vidrio, de puertas, por la explosión en la cocina, para ser precisos con la información”. La destrucción llegó hasta una de las habitaciones, y las imágenes fueron consideradas por los panelistas como "de fantasmas".

Según expusieron, las paredes estaban cubiertas de una especie de tela, como si los cables internos se hubieran derretido. La cocina habría sido el centro del incendio, por lo que fue lo más destruido de todo. La habitación principal tiene cenizas que caen del techo, manchando el lugar. Además, destacaron la característica alfombra de "Cumbia 420", que está en la entrada del hogar. La misma quedó cubierta de hollín y de cenizas, y las pisadas quedan marcadas una vez que se ingresa al lugar. En medio de la preocupación, el periodista aseguró de que no había nadie en la casa, y que el cantante no perdió objetos de valor.

El incendio de la casa de L-Gante abrió la puerta a diversos supuestos sobre cuáles fueron las razones. Gustavo Méndez agregó que algunos dicen que podría haber sido un atentado, ya que los que se encontraban alrededor no alertaron sobre lo ocurrido. "No llamaron a los bomberos, a la policía, ni los vecinos vieron llamas”, explicó. Por el momento, el cantante mantuvo el silencio, ya que él está viviendo en su casa de Barrio Bicentenario, en General Rodríguez.

A.E