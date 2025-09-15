Desde que L-Gante se transformó en un referente indiscutido del Trap y el RKT, el cantante popular vive una vida llena de lujos la cual ostenta. Proveniente de una familia humilde y criado en General Rodríguez, Elian Valenzuela ganó popularidad gracias a su talento en la composición de su música. Su salto a la fama no solo hizo que se consagre como uno de los artistas más queridos del ambiente, sino que logró dar un gran salto económico, cambiando rotundamente su estilo de vida.

Su humildad y humanidad lo llevaron a brindarle a su familia todo lo que él no pudo tener de chico, es por esta razón que sorprendió a su padre con un imponente regalo en el día de su cumpleaños.

El costoso regalo que L-Gante le realizó a su padre

El vínculo entre L-Gante y su progenitor, Miguel Ángel Prosi, siempre estuvo cargado de tensiones y reclamos. Pero, con el correr del tiempo y de su recorrido profesional, estas asperezas se fueron limando haciendo que poco a poco vayan recomponiendo su relación. En las últimas horas, en Infama (América TV), en el bloque La Picada del Chimento, los panelistas de Marcela Tauro contaron cuál fue el millonario regalo que le hizo el creador de la Cumbia 420 a su padre: una lujosa moto importada 0 kilómetros valuada entre USD 60.000 y 70.000 -mientras que una unidad usada ronda los USD 18.000-.

De acuerdo con los datos aportados por los periodistas, este vehículo exclusivo solo cuenta con dos modelos en el país, lo que lo ubica como un bien de lujo. El mismo, según explicaron, representa un claro gesto por reconstruir los lazos familiares: “Este regalo y este nuevo acercamiento es porque lo está ayudando con otros abogados a resolver su tema para poder salir del país”.

L-Gante recibe el apoyo y la contención de su padre

Luego de que Miguel Ángel Prosi estuviera ausente en la infancia y en la adolescencia de L-Gante, durante esta exitosa etapa de su carrera como solista, decidió subsanar el daño que le produjo a su heredero. En este marco, tras los conflictos judiciales que enfrenta por la deuda de manutención que tiene con su hija Jamaica y la deuda que enfrenta con los abogados, el cantante está imposibilitado para poder salir del país. No obstante, su padre está trabajando para destrabar los obstáculos judiciales correspondientes al pago pendiente de honorarios a Juan Pablo Merlo, abogado de su Tamara Báez, y a Alejandro Cipolla, quien fue su representante legal en lo que respecta a la sentencia de alimentos de la pequeña de cuatro años. Su letrado habría advertido que no firmaría el permiso de salida del país hasta que se regularizara la situación.

La costosa Yamaha que L-Gante le obsequió a su padre dan cuenta de una tregua entre ambos, donde intentan reconstruir su relación padre e hijo, dejando atrás las vivencias y los rencores del pasado. La dupla dio vuelta la página para comenzar a escribir nuevas y mejores historias de su creciente unión.

