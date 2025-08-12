¿Inspirado en Pampita?: el nuevo estilo de la China Suárez con prendas y colores que evocan a la modelo

La China Suárez siempre recolectó críticas por su estilo cambiante y arraigado a su pareja. Un look más relajado y casual con Nicolás Cabré, uno más romántico y sofisticado con Benjamín Vicuña, y ahora que está de novia con Mauro Icardi se muestra con otro completamente distinto que a muchos les parece similar al de Pampita.
Así es estética renovada que luce la China Suárez en Turquía junto a Mauro Icardi
Una vez más, la China Suárez vuelve a estar en boca de todos aunque en esta ocasión se debe a su cambio de estilismo. Instalada en Turquía junto a Mauro Icardi, la actriz dejó atrás sus prendas con aires urbanos, cortes en tendencia y colores vibrantes, que solía usar durante sus noviazgos con Rusherking y Lauty Gram, para pasar a verse más sofisticada y luciendo tonalidades neutras como el blanco.
Precisamente, este color elegido por la joven transmite pureza, frescura, calma y elegancia, algo que, al parecer, busca en estos momentos de mucha turbulencia en su vida personal y mediática. El blanco es, además, el favorito de Pampita y así lo dejó en claro a lo largo de los años apostando por él una y otra vez en todo tipo de prendas.
En una reciente historia de Instagram que subió Mauro Icardi, se puede ver a la China Suárez llevando un look fresco y romántico, con guiños boho chic, compuesto por un vestido blanco sin mangas y falda ancha. Su confección se destaca por sus delicados volados en el cuello y su escote en V, que le aportan un toque femenino y delicado. Asimismo, este ítem posee una botonadura frontal y una sutil textura, que elevaba su diseño.
Casualmente, este look es muy similar a los que usa Pampita para sus días al aire libre. En una de sus publicaciones, la conductora optó por un vestido muy parecido con el mismo escote y color. Diseñado también en tela broderie y con detalles que destacan, esta prenda es una de las coincidencias que comparten las exparejas de Benjamín Vicuña desde que la cantante se mudó a Estambul y renovó su placard.
Dejando de lado el verde inglés, el negro y los colores más vibrantes, la China Suárez apuesta fuerte por looks total white que incluyan piezas ligeras, elegantes y con aires románticos. En uno de los paseos que disfrutó con sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, cuando todavía los niños se encontraban con ella en Turquía, se la pudo ver usando un conjunto de corset rígido con cordones y escote cuadrado, y un pantalón wide leg tiro bajo.
Un atuendo canchero y súper trendy, que también se asemejó a uno que llevó Pampita tiempo atrás. Aunque con pequeñas diferencias: la top model eligió un top sin tiras y un denim recto. Fiel a la estética minimalista, decidió agregar sólo un anillo plateado. En cambio, la China Suárez le sumó una gorra, un cinto fino en negro y una shoulder bag haciendo juego.
Para el verano, la China también opta por trajes de baño en tonalidad blanca y sin estampado. Sin embargo, el animal print también es otro de sus elegidos. Un estampado que, otra vez, se repite en Pampita. La modelo los usa en bikinis y en vestidos como el que lució en sus vacaciones en Nueva York en julio pasado.
Un accesorio clave que la China replicó en su nuevo estilo y que es propio de Pampita es usar sombrero de fibras naturales, sobre todo en aquellos días en los que realizan recorridos en yate junto a Mauro Icardi. Si bien este ítem es habitual en los días de calor para protegerse del sol y las altas temperaturas, la ex "Casi Ángeles" no solía usarlo y por eso llamó la atención de sus seguidores.
De esta manera, los internautas se preguntan si el armario completamente renovado de la China Suárez se encuentra Inspirado en Pampita ya que su nuevo estilo romántico y con toques boho chic posee prendas y el color que evocarían a la modelo.