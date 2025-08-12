¿Inspirado en Pampita?: el nuevo estilo de la China Suárez con prendas y colores que evocan a la modelo

La China Suárez siempre recolectó críticas por su estilo cambiante y arraigado a su pareja. Un look más relajado y casual con Nicolás Cabré, uno más romántico y sofisticado con Benjamín Vicuña, y ahora que está de novia con Mauro Icardi se muestra con otro completamente distinto que a muchos les parece similar al de Pampita.

Así es estética renovada que luce la China Suárez en Turquía junto a Mauro Icardi

Una vez más, la China Suárez vuelve a estar en boca de todos aunque en esta ocasión se debe a su cambio de estilismo. Instalada en Turquía junto a Mauro Icardi, la actriz dejó atrás sus prendas con aires urbanos, cortes en tendencia y colores vibrantes, que solía usar durante sus noviazgos con Rusherking y Lauty Gram, para pasar a verse más sofisticada y luciendo tonalidades neutras como el blanco.

Precisamente, este color elegido por la joven transmite pureza, frescura, calma y elegancia, algo que, al parecer, busca en estos momentos de mucha turbulencia en su vida personal y mediática. El blanco es, además, el favorito de Pampita y así lo dejó en claro a lo largo de los años apostando por él una y otra vez en todo tipo de prendas.

En una reciente historia de Instagram que subió Mauro Icardi, se puede ver a la China Suárez llevando un look fresco y romántico, con guiños boho chic, compuesto por un vestido blanco sin mangas y falda ancha. Su confección se destaca por sus delicados volados en el cuello y su escote en V, que le aportan un toque femenino y delicado. Asimismo, este ítem posee una botonadura frontal y una sutil textura, que elevaba su diseño.

La China Suárez

Casualmente, este look es muy similar a los que usa Pampita para sus días al aire libre. En una de sus publicaciones, la conductora optó por un vestido muy parecido con el mismo escote y color. Diseñado también en tela broderie y con detalles que destacan, esta prenda es una de las coincidencias que comparten las exparejas de Benjamín Vicuña desde que la cantante se mudó a Estambul y renovó su placard.

Pampita

Dejando de lado el verde inglés, el negro y los colores más vibrantes, la China Suárez apuesta fuerte por looks total white que incluyan piezas ligeras, elegantes y con aires románticos. En uno de los paseos que disfrutó con sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, cuando todavía los niños se encontraban con ella en Turquía, se la pudo ver usando un conjunto de corset rígido con cordones y escote cuadrado, y un pantalón wide leg tiro bajo.

La China Suárez junto a sus hijas, Rufina Cabré y Magnolia Vicuña.

Un atuendo canchero y súper trendy, que también se asemejó a uno que llevó Pampita tiempo atrás. Aunque con pequeñas diferencias: la top model eligió un top sin tiras y un denim recto. Fiel a la estética minimalista, decidió agregar sólo un anillo plateado. En cambio, la China Suárez le sumó una gorra, un cinto fino en negro y una shoulder bag haciendo juego.

Pampita

Para el verano, la China también opta por trajes de baño en tonalidad blanca y sin estampado. Sin embargo, el animal print también es otro de sus elegidos. Un estampado que, otra vez, se repite en Pampita. La modelo los usa en bikinis y en vestidos como el que lució en sus vacaciones en Nueva York en julio pasado.

Pampita

Un accesorio clave que la China replicó en su nuevo estilo y que es propio de Pampita es usar sombrero de fibras naturales, sobre todo en aquellos días en los que realizan recorridos en yate junto a Mauro Icardi. Si bien este ítem es habitual en los días de calor para protegerse del sol y las altas temperaturas, la ex "Casi Ángeles" no solía usarlo y por eso llamó la atención de sus seguidores.

La China Suárez y Pampita

De esta manera, los internautas se preguntan si el armario completamente renovado de la China Suárez se encuentra Inspirado en Pampita ya que su nuevo estilo romántico y con toques boho chic posee prendas y el color que evocarían a la modelo.