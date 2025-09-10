Internaron de urgencia a Peluca Brusca, el ex novio de Laurita Fernández

Peluca Brusca, ex novio de Laurita Fernández, atravesó un momento de tensión mediática tras su separación de la conductora. Durante los últimos días comenzaron a circular rumores que apuntaban a su posible salida de El Nueve con el fin de evitar cruzarse con la bailarina en la pantalla.

En medio de estos rumores, se conoció que Peluca Brusca, debió ser internado por un problema de salud. Juan Etchegoyen, en Mitre Live, brindó detalles sobre la situación: “Hace unos días tuvo unos problemas de salud… y lo primero que quiero contar es que está bien Peluca”. La noticia de la internación generó preocupación inmediata entre los fanáticos del programa Bienvenidos a Ganar, espacio en el que Brusca continúa trabajando activamente.

La internación de Peluca Brusca

El motivo de la internación de Peluca Brusca fue un cólico renal que venía arrastrando desde hace aproximadamente dos meses. Según explicó Etchegoyen, el conductor reveló: “Tuve un cólico renal hace dos meses, no pude despedirlo, entonces mi urólogo de toda la vida decidió pulverizarlo”.

La intervención se realizó hace diez días e incluyó la colocación de un catéter para liberar los restos del cálculo. Peluca detalló que tras la extracción del catéter se encuentra bien y retomó sus actividades: “Por ahora estoy bien, ya me vine al canal, porque amamos hacer Bienvenidos a Ganar”.

Los rumores sobre Laurita Fernández y Peluca Brusca

La internación de Peluca Brusca generó revuelo mediático debido a su vínculo con Laurita Fernández. Algunos medios y seguidores relacionaron la internación con la expareja, aunque se trató exclusivamente de un tema de salud. Etchegoyen aclaró: “Se armó revuelo cuando lo vieron porque lo relacionan a Laurita… pero está bien, fue algo programado”.

El conductor se mantuvo firme sobre su estado, confirmando que la atención médica no tuvo ninguna relación con la expareja. Por su parte, el equipo de Bienvenidos a Ganar indicó que Peluca Brusca ya retomó sus funciones habituales, asegurando que el procedimiento concluyó satisfactoriamente y que no existen complicaciones posteriores.