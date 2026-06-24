Así fue el reencuentro de Giuliano Simeone con su novia, Irene Ariza, en pleno Mundial

Giuliano Simeone compartió una salida especial junto a Irene Ariza,quien llegó a Estados Unidos en los últimos días para acompañarlo durante la Copa del Mundo. La pareja se reencontró y mostró relajada, dejando ver cómo aprovechan cada instante para compartir actividades simples en medio de la participación de la selección argentina en el Mundial 2026. En medio de un calendario intenso, eligieron espacios de distensión que transmitieron complicidad, reforzando la imagen de un vínculo sólido.

Irene Ariza y Giuliano Simeone se reencontraron en pleno Mundial, luego de la clasificación argentina

Giuliano Simeone apareció acompañado por Irene Ariza en una jornada marcada por la compañía. Entre juegos y espacios de descanso, la pareja dejó ver una faceta íntima y espontánea que se convirtió en protagonista de la velada. Con looks veraniegos y un estilo armónico, ambos mostraron una estética relajada que acompañó la dinámica de su encuentro, reflejando el buen momento que está viviendo el futbolista en su primera participación mundialista.

El reencuentro de Giuliano Simeone e Irene Ariza

El avance de la Selección Argentina hacia los 16vos de final marcó un momento especial para el delantero, que tras la clasificación pudo reencontrarse con su novia. La modelo compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que reflejaron la intimidad de la pareja en medio de la vorágine del torneo. Uno de los instantes más comentados fue la visita a un salón de juegos, donde la administradora se mostró divertida frente a una máquina de básquet. La postal transmitió frescura y espontaneidad, dejando ver cómo aprovechan cada salida.

En las últimas horas, Irene Ariza publicó en sus historias de Instagram una foto donde se podía ver a ambos desde la habitación del hotel en la que se está alojando. Allí, ambos aparecieron con looks veraniegos y relajados, que reflejaban el espíritu de un día de descanso pese al contexto competitivo. La publicación generó una ola de comentarios de parte de sus seguidores, quienes destacaron el sólido vínculo que sostienen hace años.

El reencuentro de Giuliano Simeone e Irene Ariza

En cuanto al estilo, la española optó por un vestido strapless en tono chocolate, con parte superior fruncida que realzaba su figura y una falda larga de movimiento fluido. Combinó el conjunto con sandalias planas negras y un bolso de yute con estampado animal print. Por su parte, Giuliano Simeone eligió una camiseta blanca oversize, shorts grises y zapatillas blancas, logrando un estilo minimalista y cómodo. Juntos transmitieron una estética armónica, con tonos neutros y que reforzaron la sintonía de pareja.

Irene Ariza, la novia de Giuliano Simeone, que lo acompaña desde sus inicios y es querida por toda su familia

La historia de Irene Ariza y Giuliano Simeone comenzó en 2020, cuando ambos eran muy jóvenes, acompañándose en cada proyecto. Mientras él daba sus primeros pasos como futbolista profesional y ella avanzando en su carrera universitaria. La joven nacida en Madrid se graduó en 2024 en Administración y Dirección de Empresas, consolidando un perfil académico que combina con su estilo discreto y elegante. Ese mismo año, acompañó al jugador del Atlético de Madrid en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Giuliano Simeone e Irene Ariza

Lejos de mostrarse activa constantemente en redes sociales, mantiene una presencia moderada, donde comparte imágenes de viajes, paseos por la capital española y momentos con sus perros Indio y Bruna. También aparecen una gran cantidad de imágenes con el futbolista, siempre en un tono natural y cotidiano. Su cuenta, con alrededor de 26 mil seguidores, funciona como una ventana a su vida personal sin caer en la exposición.

En 2023, la pareja vivió un difícil momento que fortaleció su vínculo; en ese entonces, Giuliano Simeone atravesaba una dura lesión durante su etapa en el Deportivo Alavés. Irene Ariza estuvo presente en la operación y en todo el proceso de rehabilitación, convirtiéndose en un sostén fundamental fuera de la cancha. Su perfil bajo y su cercanía con Carolina Baldini y los hermanos del delantero la convirtieron en una figura querida y respetada dentro del círculo íntimo.

Giuliano Simeone e Irene Ariza

Giuliano Simeone compartió una jornada especial junto a Irene Ariza, marcada por momentos simples que reflejaron la naturalidad de su relación. La pareja disfrutó de actividades cotidianas y espacios de distensión que transmitieron relajación y complicidad. En medio de la intensidad del Mundial 2026, eligieron instantes de armonía que reforzaron la imagen de un vínculo sólido, capaz de encontrar equilibrio en los detalles más sencillos.

VDV