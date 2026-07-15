Carolina Baldini incondicional en Estados Unidos para alentar a Giuliano Simeone

Después de disfrutar unos días de descanso en las playas de Miami, Carolina Baldini (52) cambió el mar por las tribunas para alentar a la Selección Argentina en una noche inolvidable. Rodeada de su familia, celebró la clasificación a las semifinales del Mundial y volvió a acompañar de cerca uno de los momentos más importantes en la carrera de Giuliano Simeone (24).

Carolina Baldini en Kansas para alentar a la Selección Argentina.

Con un escueto pero contundente "Estamos en semis", resumió la alegría por el triunfo del conjunto nacional, del que forma parte el delantero, quien además atraviesa un gran presente en el Atlético de Madrid.

Carolina Baldini deslumbró en las playas de Miami.

La empresaria disfrutó de la compañía de su nieto Faustino (9 meses) y de sus papás, Gianluca Simeone (27) y Eva Bargiela (33), con quienes compartió la emoción por un nuevo paso de la Argentina en la Copa del Mundo.

Carolina Baldini y Faustino Simeone.

Entre unos días de relax en Miami y el aliento incondicional a la Scaloneta, Baldini volvió a dejar en claro que siempre está presente para acompañar a su familia en cada momento especial. Con la ilusión intacta, ahora espera un nuevo desafío de la Selección Argentina con el mismo entusiasmo y orgullo que mostró desde la tribuna.