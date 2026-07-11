Irene Ariza, la novia de Giuliano Simeone, apostó por la camiseta retro de la Argentina y un look Y2K en el banderazo de Kansas

Cada partido de la Selección argentina tiene su propio ritual y, una vez más, Irene Ariza dijo presente en el tradicional banderazo de los hinchas en Kansas. La influencer española acompañó a la familia Simeone junto a Gianluca Simeone, Eva Bargiela y el pequeño Faustino, en una jornada donde la moda también tuvo su lugar.

Giuliano Simeone e Irene Ariza

El mini short de jean y la vincha: dos clásicos Y2K que volvieron

Fiel a un estilo relajado y con guiños a las tendencias internacionales, la novia de Giuliano Simeone eligió un outfit que mezcló nostalgia futbolera y estética dosmilera, dos de los grandes fenómenos que dominan la moda actual.

La influencer completó el conjunto con un mini short de jean de tiro bajo, otro de los grandes protagonistas del regreso de la estética de los años 2000. El diseño, de lavado azul y terminación desflecada, aportó un aire casual que contrastó con la impronta deportiva de la camiseta.

El detalle que terminó de definir el estilismo fue la vincha ancha negra, un accesorio que recuperó protagonismo en las últimas temporadas de la mano del revival Y2K. Después de haber dominado el guardarropa de celebridades y modelos a comienzos del milenio, volvió a instalarse tanto en el street style europeo como en las pasarelas internacionales de firmas como Miu Miu, Gucci y Prada, que reinterpretaron este accesorio en sus colecciones recientes.

El look de Irene Ariza para el banderazo argentino en Kansas.

Como toque final, Irene sumó un bolso negro al hombro, una pulsera oscura y llevó el pelo lacio suelto, apostando por un estilismo cómodo y funcional para acompañar la previa del encuentro de la Selección.

Con este look, la española volvió a demostrar cómo combina las tendencias europeas con la pasión futbolera argentina, en un Mundial donde los banderazos también se convirtieron en una auténtica pasarela de moda.

Irene Ariza y Faustino Simeone en Kansas.

La camiseta retro de Argentina que volvió 20 años después

La pieza protagonista del look fue la camiseta de la Selección argentina utilizada durante el Mundial de Alemania 2006, un diseño de Adidas con las clásicas tres tiras negras sobre los hombros y un cuello en "V" que marcó a toda una generación de hinchas.

Este año, la marca decidió relanzarla para celebrar los 20 años de aquel modelo, sumándose a la tendencia global que recupera camisetas históricas del fútbol como prendas de moda urbana y no solo deportivas.

Irene Ariza con Eva Bargiela y Giuliano Simeone

Irene Ariza la llevó en una versión amplia, dejando ver apenas la cintura, una forma de uso que también se convirtió en una de las favoritas entre influencers y referentes del street style.