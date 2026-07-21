La historia detrás de los looks de Rocío Esposito con las camisetas de Gerónimo Rulli que fueron furor en el Mundial 2026

Mientras la Selección argentina recorría distintas ciudades de Estados Unidos rumbo a la final del Mundial 2026, Rocío Esposito Suarez también construyó su propio universo creativo. Entre viajes, cambios de sede y muy pocos días entre un partido y otro, trabajó a distancia con su estilista en Francia - país donde vive actualmente - para dar forma a una serie de looks que tuvieron como punto de partida las camisetas de Gerónimo Rulli.

Rocío Esposito dio cátedra de estilo con sus looks en el Mundial 2026.

Lo que comenzó con la idea de acompañar cada partido vistiendo la camiseta de su marido terminó convirtiéndose en una propuesta de moda que evolucionó fecha tras fecha. Corsets, crop tops, intervenciones artesanales, detalles de encaje, stickers personalizados y accesorios resignificados fueron parte de un proceso que tuvo como protagonista las cuatro versiones de la camiseta argentina: la titular y la suplente de los jugadores de campo, y las dos de arquero.

En Argentina contra Cabo Verde, Rocío Esposito lució un corset diseñado por Nerina López.

El recorrido de la nutricionista comenzó frente a Cabo Verde con un corset confeccionado por la diseñadora platense Nerina López, creadora de Hijas Design - que vistió artistas como a Cazzu, La Joaqui y Brenda Asnicar - , y continuó con una camiseta de arquero convertida en crop top para enfrentar a Egipto. Luego llegó la intervención de la camiseta número 12 de Rulli para el partido ante Suiza, una versión con delicados detalles de encaje frente a Inglaterra y, para la final con España, una pieza personalizada con stickers que resumía la historia de vida del arquero de la Selección.

En el partido contra Egipto, la nutricionista completó su outfit con un accesorio de Ailén Cova.

Cada estilismo también estuvo acompañado por una búsqueda diferente: jeans de distintos cortes, pantalones sastreros, bermudas de denim, zapatillas, ballerinas, accesorios intervenidos por Ailén Cova y hasta un par de zapatos albicelestes diseñados especialmente por Ricky Sarkany. En diálogo exclusivo con CARAS, Rocío contó cómo nació una idea que terminó convirtiéndose en una de las postales fashion del Mundial.

Rocío Esposito combinó sus camisetas con jeans, bermudas y sastreros.

- ¿Cómo nació la idea de transformar las camisetas de Gerónimo (Rulli) para el Mundial?

Surgió bastante sobre la marcha. Antes de venir al Mundial sabía que quería usar su camiseta en todos los partidos, pero nunca imaginé que customizarlas terminaría convirtiéndose casi en un ritual. Empecé transformando una camiseta en un crop top y después me fui entusiasmando con la idea de hacer algo diferente para cada partido, siempre respetando la esencia de la camiseta, pero llevándola a mi estilo.

Mi estilista en Francia también fue una parte muy importante de todo este proceso. Antes de viajar habíamos pensado juntas los diferentes looks para los partidos, pero la idea de empezar a intervenir las camisetas fue surgiendo durante el Mundial. Al final terminó siendo un trabajo en equipo, a la distancia y muy espontáneo.

La influencer pensó todos sus looks junto a su estilista.

- ¿Cómo fue el proceso para encontrar a quienes hicieron cada intervención?

A muchas de las personas las fui descubriendo especialmente durante el Mundial. Como viajábamos constantemente de una ciudad a otra, se me ocurría una idea y empezaba a buscar quién podía ayudarme a hacerla realidad en el lugar en el que estábamos. Mi estilista también me ayudó muchísimo durante todo el proceso para mantener una coherencia entre las camisetas y los looks.

Eso hizo que cada camiseta terminara teniendo su propia historia. No solo representa un partido, sino también una ciudad, una idea y a las personas que fueron apareciendo en el camino para ayudarme a crearla. Creo que eso es una de las cosas más lindas de todo este proceso.

El look de Rocío en el partido contra Inglaterra.

- Cada outfit tuvo una identidad distinta. ¿Cómo pensabas los looks?

Siempre partíamos de la camiseta y desde ahí construimos el resto del look. Me encanta la moda y disfruto mucho jugando con ella, pero para los partidos siempre tuve claro que la protagonista tenía que ser la camiseta. Además, al ser Gero arquero, tenía la posibilidad de jugar con diferentes modelos y colores, y eso también me dio mucha más libertad a la hora de pensar cada intervención y cada look.

Lo más divertido fue que, aunque teníamos una base de looks pensados desde antes del viaje, las camisetas fueron cambiando y transformándose sobre la marcha. A medida que Argentina avanzaba, yo empezaba a pensar qué podía hacer para el siguiente partido y, sin buscarlo, customizar cada camiseta terminó convirtiéndose casi en una cábala.

Rocío Esposito y Gerónimo Rulli.

- Para la final elegiste un diseño muy especial. ¿Qué querías transmitir?

Quería hacer algo realmente especial y, sobre todo, algo que después pudiera quedar como un regalo para Gero. Con la ayuda de unas diseñadoras de Argentina se nos ocurrió crear unos stickers especiales para intervenir la camiseta. Busqué una foto de él cuando era pequeño, de ese niño que soñaba con ser futbolista profesional y con algún día jugar un Mundial, y la combiné con otra imagen de grande, ya con la camiseta de la Selección.

Rocío y su hijo Luca con las camisetas que diseñó para la final del Mundial 2026.

Para mí representa ese recorrido entre el niño que soñaba y el hombre que finalmente llegó hasta acá. Quería que fuera un mensaje para él, pero también para mí y para cualquiera que pueda sentirse identificado con la importancia de no dejar de creer en los sueños.