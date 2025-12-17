La confesión de Soy Rada que dejó sin palabras a Agustina Cherri: "Por su culpa"

Este martes 16 de diciembre, Agustina Cherri fue la invitada especial de Mario Pergolini en Otro Día Perdido (eltrece). Como es la costumbre del conductor, adentró a la audiencia y presentó con bombos y platillos a la actriz. Ante esto, Agustín Aristarán, conocido popularmente como Soy Rada, reveló ante cámaras su secreto mejor guardado dejando atónitos a los integrantes del estudio.

Soy Rada confesó su secreto de la infancia

La carrera de Agustina Cherri comenzó cuando ella era tan sólo una niña. La participación en el elenco de Chiquititas y Rincón de Luz, ambas producciones de Cris Morena, marcó a toda una generación en la década del ´90, incluido de la Soy Rada. El reconocido mago confesó que, gracias a la serie infantil, construyó un tradicional juego de plaza en su hogar.

Soy Rada | Twitter

En concreto, estas producciones invitaban a los espectadores a fantasear con mundos donde los juegos y la imaginación cobran protagonismo. En este marco, la célebre artista interpretaba a uno de los personajes más queridos, logrando conquistar el corazón del público. Tal es así, que, sin proponérselo, logró convertirse en fuente de inspiración del humorista.

“Por culpa de ella yo tengo un tobogán en mi casa. Porque Chiquititas tenía un tobogán y yo me puse un tobogán en mi casa”, confesó entre risas Soy Rada. De inmediato, el presentador exclamó: “Pasaron 40 años”. “Bueno, recién ahora hice una diferencia económica como para ponerme un tobogán”, respondió haciendo referencia a que pudo concretar sus deseos en la vida adulta cuando construyó su propio hogar.

Esta frase generó un divertido intercambio de palabras entre ellos, sumándose Laila Roth, quien apeló a su humor ácido. “Quiero ser como Chiquititas, mato a mis papás y soy huérfano. Eso hubiera sido más grave”. Cabe resaltar que en una entrevista que tuvo Fernanda Metilli con Héctor Maugeri para +Caras, la actriz contó que tienen un gran tobogán que conecta el cuarto con la cocina. Además, su pareja se encargó se mostrarles un video a sus seguidores un video tirándose por el túnel para demostrar la veracidad de sus dichos.

Soy Rada negocia su participación en 2026

La presencia de Soy Rada en Otro Día Perdido logró que la audiencia se encariñe con el actor debido a sus intervenciones en cada entrevista. Sin embargo, para el próximo año, mantiene una ajetreada agenda laboral que lo mantiene en constantes negociaciones con el canal. En la última entrevista que brindó para Intrusos (América TV), habló de la logística que deberá llevar a cabo para poder cumplir con las funciones teatrales y continuar con su participación en el ciclo que lidera Mario Pergolini.

“No te lo puedo decir al 100% porque falta el trámite de firmar un contrato, pero está todo hablado, todos queremos estar. Hay que hacer algunas modificaciones de horarios pequeñas, porque yo tengo los ensayos de Wonka y el tema es que hay menores, y los menores no pueden ensayar en cualquier momento, porque en el elenco hay menores”. No obstante, mostró su voluntad de formar parte de la nueva temporada del magazine nocturno: “Entonces, hay algunas cositas que hay que acomodar, pero se va a acomodar porque todos tenemos ganas de que esto funcione”.

De esta manera, Soy Rada logró desbloquear un recuerdo de su infancia tras confesar su fanatismo por Chiquititas, resaltando la influencia de Agustina Cherri para animarse a jugar como un niño aún en la adultez. Mientras traza su carrera en el mundo de la actuación y se consolida como uno de los personajes más destacados de la pantalla chica, el mago se permite reconocer que todavía mantiene su espíritu infantil intacto.