Mandinha, la esposa del Dibu Martínez mostró como pasaron Pascuas: Disfraces y animales

Mandinha, la esposa del Dibu Martínez, mostró cómo pasaron Pascuas en una celebración que reunió a familias y niños en un entorno pensado para la diversión. La propuesta incluyó actividades temáticas y detalles que destacaron la creatividad de un evento preparado para compartir momentos especiales.

Santino y Ava, los hijos de Mandinha y Dibu Martínez, celebraron de la mejor manera Pascuas

Mandinha, la esposa del Dibu Martínez, sorprendió a todos con las increíbles imágenes de su celebración de Pascua familiar, en una jornada que combinó tradición y entretenimiento. La ambientación, los juegos y la participación de los más pequeños formaron parte de una experiencia que reflejó el espíritu festivo de la fecha, con actividades que integraron a todos.

Dibu y Mandinha Martínez

En las últimas horas, la diseñadora compartió en sus redes sociales un video de Mi Sueños Kids, donde se podía ver a Santino y Ava disfrutando de la festividad. La jornada reunió a familias y niños en un espacio pensado para el entretenimiento, donde la ambientación, los juegos y las actividades temáticas fueron protagonistas.

El evento de Mandinha se desarrolló en un ambiente inspirado en los personajes de Sylvanian Families, línea de juguetes coleccionables creados por una empresa japonesa. Además, se apreciaron carteles con la frase “Easter Fun” que recibieron a los invitados, mientras globos en tonos pastel y detalles decorativos creaban un entorno festivo.

Pascuas de los hijos de Dibu y Mandinha Martínez

La propuesta incluyó estaciones de actividades diseñadas para los más chicos. Desde un rincón de arte hasta manualidades donde Santino y Ava, los hijos de la diseñadora y Dibu Martínez, pintaron galletas con conejos. También se vieron juegos de destreza con aros y recorridos de equilibrio; maquillaje artístico con diseños de flores y mariposas.

La tradicional búsqueda de huevos de Pascua que protagonizaron los hijos de Mandinha y Dibu Martínez

Uno de los momentos más esperados fue la búsqueda de huevos de Pascua. Los niños recorrieron un jardín señalizado con huellas de conejo y carteles indicadores. Entre arbustos y mobiliario exterior, fueron encontrando detalles, colores y pequeños sacos con sorpresas. Santino y Ava participaron activamente, compartiendo la jornada con su familia.

Pascuas de los hijos de Dibu y Mandinha Martínez

La tarde de Dibu Martínez y Mandinha también contó con la presencia de un conejo gigante disfrazado con el icónico vestido rojo a lunares de Sylvanian Families. Los niños se acercaron para tomarse fotos y jugar, sumando un componente lúdico que animó el momento. Cada detalle permitió disfrutar de una jornada cargada de momentos para compartir.

El día concluyó con actividades grupales como carreras de embolsados, donde tanto niños como adultos se sumaron a la competencia. La dinámica generó un clima de diversión compartida y reforzó la idea de comunidad. El video del evento finalizó mostrando el interior de Mi Sueños Kids, con estantes repletos de juguetes y prendas exclusivas.

Mandinha, la esposa del Dibu Martínez, mostró cómo pasaron las Pascuas en un evento cargado de momentos de diversión. La celebración organizada por Mi Sueños Kids se convirtió en un espacio donde los niños disfrutaron de actividades temáticas, personajes y sorpresas, consolidando una propuesta que combina entretenimiento y unión.

VDV