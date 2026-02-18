Soy Rada habló de su relación con la madre de su hija, Blanca: “La tuvimos muy jovencitos, por culpa de Guinzburg”

Con el humor que lo caracteriza, Agustín Aristarán, más conocido como Soy Rada, repasó en +CARAS cómo fue convertirse en padre a los 22 años y cómo evolucionó su vínculo con la madre de su hija, Blanca. Entre anécdotas y sinceridad, el artista recordó el inesperado origen de esa historia. “Muy joven. A los 22. Sí… culpa de Jorge Guinzburg”, comentó entre risas.

Soy Rada recordó el miedo que sintió al enterarse del embarazo

La referencia es a Jorge Guinzburg, quien, según contó, fue el responsable indirecto del encuentro. “Nos presentó con la mamá en una temporada en Carlos Paz”, explicó Soy Rada. De ese cruce nació Bianca y, con ella, un cambio profundo en su vida. La noticia del embarazo no fue sencilla de procesar. “Uy, miedo, obviamente”, admitió al recordar el momento en que supo que iba a ser papá.

Soy Rada

El comediante reflexionó que el temor aparece sin importar la edad. “Yo creo que el miedo de cuando te enterás que vas a ser papá es en cualquier momento de la vida”, sostuvo. En su caso, tener 22 años amplificó esa sensación. Sin embargo, aseguró que ese miedo “también se transformó en conciencia, por suerte”. Y fue desde ese lugar que decidieron encarar lo que define como una de las decisiones más importantes de su vida.

Soy Rada habló de la relación actual con su ex y la familia ensamblada

La relación de pareja no fue lineal. “Nos separamos a los cuatro años. Volvimos y nos volvimos a separar”, contó con naturalidad y explicó que el tiempo les permitió reorganizar el vínculo desde otro lugar. Hoy, según sus palabras, tienen “una relación maravillosa”. El foco está puesto en el bienestar de Blanca y en construir una dinámica familiar sana. Como ejemplo, mencionó que incluso compartieron vacaciones en Disney. “Nos fuimos de vacaciones a Disney juntos, por ejemplo. Yo de un lado, ellos del otro”, detalló en +CARAS.

La escena se completa con un dato que habla de la cotidianeidad que lograron: “Viene su marido, somos amigos, viene a comer a mi casa”. La convivencia ampliada dejó de ser una excepción y pasó a ser parte del día a día. No todas las parejas separadas logran ese nivel de relación, y Soy Rada reconoce que tomó verdadera dimensión con el paso del tiempo. “Me di cuenta con los años porque todos lo ponderan mucho”, señaló.