Qué es de la vida de Jazmín, la hija de Osvaldo Laport que eligió un camino artístico propio

Jazmín Laport, hija de Osvaldo Laport y Viviana Sáez nació y creció en un ambiente donde los escenarios, las cámaras y los ensayos formaban parte de la vida cotidiana. Sin embargo, lejos de conformarse con el lugar de “hija de”, la artista decidió recorrer un camino propio.

Jazmín Laport explicó las dificultades que tuvo que enfrentar para construir su propia carrera

Desde pequeña Jazmín Laport estuvo vinculada con distintas expresiones artísticas y se formó en canto, danza y actuación. Fue actriz en varias obras de Osvaldo Laport. Su primer acercamiento a la música ocurrió cuando tenía apenas 7 años, cuando participó en el primer disco de su madre.

Jazmín Laport, Osvaldo Laport y Viviana Sáez//Instagram

Aunque el arte siempre estuvo presente en su vida, la exposición pública no fue sencilla para ella. Durante varios años tuvo que lidiar con la presión de ser observada bajo la lupa de su apellido y con la idea de que su carrera podía estar facilitada por la trayectoria de sus padres. Con el tiempo, comprendió que la música era una vocación genuina y decidió darle un lugar central.

En una entrevista con TN Show, la artista habló sobre la ansiedad, los ataques de pánico y períodos de profunda oscuridad que atravesó. Según explicó, el desarrollo de su proyecto musical le permitió conocerse mejor y descubrir una fortaleza que no sabía que tenía. “Descubrí que soy más valiente de lo que esperaba”, afirmó. Para Jazmín, hacer música no solo implica subirse a un escenario, sino también exponerse emocionalmente y animarse a mostrar aspectos de su historia personal.

Jazmín Laport//Instagram

La cantante también se refirió a las expectativas que muchas personas tenían sobre su recorrido por ser hija de dos artistas consagrados. Admitió que en más de una oportunidad escuchó que tendría un camino sencillo, aunque su experiencia fue diferente. “Me hubiera encantado que las cosas fueran más fáciles”, reconoció.

En ese contexto, recordó un consejo que le dio su padre. Osvaldo Laport le recomendó: "Disfrutá el proceso y valorá cada momento". Sin embargo, Jazmín reconoció que llevar ese mensaje a la práctica no siempre resulta fácil. “Estoy bien en la teoría, pero no en la práctica”, expresó al describir su proceso personal.

Así es el presente de Jazmín Laport: Disco, proyectos, anuncios y planes en pareja

A los 31 años, Jazmín Laport atraviesa una etapa de transformación personal y profesional. El pasado 14 de octubre presentó Umbral, su primer disco, un proyecto que representa el comienzo de una nueva etapa y una manera de expresar experiencias íntimas a través de sus canciones. La presentación oficial del álbum será el próximo 27 de noviembre en el Club Lucille.

Umbral, el nuevo disco de Jazmín Laport//Instagram

Además de su crecimiento como cantante, la joven comparte su vida con Boris Bakst, actor con quien mantiene una relación desde hace casi dos años. La pareja no solo construyó un vínculo sentimental, sino también un proyecto profesional en común: recientemente crearon Madre Producciones, una iniciativa destinada a generar contenidos y ampliar sus posibilidades dentro de la industria.

Jazmín Laport y Boris Bakst//Instagram

De acuerdo a El Cordillerano, a este nuevo desafío se suma otro cambio importante: ambos planean mudarse juntos. Así, entre la música, la producción y su vida personal, Jazmín Laport avanza en la construcción de una identidad propia, decidida a que su nombre sea reconocido por su talento y no únicamente por su apellido.