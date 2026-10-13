El nuevo proyecto artístico de Jazmín Laport: "Escribo y lloro, lloro y escribo"

Jazmín Laport está a punto de dar un gran salto en su carrera profesional. Aunque se formó como actriz, al igual que sus padres, Osvaldo Laport y Viviana Sáenz, en los últimos tiempos encontró en la música un espacio para expresar sus emociones más profundas. Después de lanzar su primer corte, “En mi piel”, la artista anunció su nuevo proyecto con una profunda reflexión.

Jazmín Laport lanzó el anuncio que cambiará su presente

A través de sus redes sociales, Jazmín Laport compartió en Instagram un video en el que aparece frente a cámara mientras lee algunos fragmentos de su cuaderno de notas para anunciar que sacará su primer disco Umbral. En este contexto, abrió su corazón y posteó junto al clip: “¿Qué hay detrás del miedo? Transformación. Escribo y lloro, lloro y escribo”.

Jazmín Laport junto a sus padres Osvaldo Laport y Viviana Sáez//Instagram

“Hay miedos como cantidad de personas en el mundo, de todo tipo de colores, tamaños, aspectos”, comenzó diciendo la hija de Osvaldo Laport en el video. Sin embargo, definió al miedo a transformarse como “el más cruel” y “el más hostil”, porque, según explicó, depende de uno mismo.

En ese sentido, planteó la idea de animarse: “Me resulta completamente paralizante saber que es necesario asumir el riesgo de dejar de ser quien sos para por lo menos intentar averiguar quién podés llegar a ser. Imagínate que llegue el día de tu muerte y que tu último pensamiento sea ¿Qué hice con mi tiempo? ¿Fui realmente quien quería ser? ¿O simplemente fui una copia de lo que más o menos vi que querían de mí?”.

Jazmín Laport//Instagram

Con sinceridad, la artista reconoció que todavía no sabe cómo será recibida su propuesta. “No sé si tengo tan en claro si lo que digo está bien, está mal, si va a gustar más o si va a gustar menos, si este video lo va a ver alguien o si las redes lo van a ocultar”, confesó. No obstante, aseguró tener una certeza que la impulsó a avanzar: el lanzamiento de su disco Umbral.

Jazmín Laport reveló detalles de su nuevo proyecto Umbral

Jazmín Laport explicó en su video por qué le puso Umbral a su primer trabajo musical. “Me animo a lanzar mi primer disco Umbral, que por definición de diccionario es parte inferior o escalón de una entrada y por extensión el principio o el comienzo de algo”, destapó. Además, contó lo que tuvo que pasar para llegar a ese gran paso en su carrera. “Agarré una parte de mí, le puse un vestido de princesa y la metí adentro de un campo de batalla o de su cabeza, una caja negra”, relató la cantante.

Jazmín Laport//Instagram

En otro pasaje de su extenso discurso, la hija de Osvaldo Laport agregó: “Dejé que baile libre y sensualmente sintiéndose la mujer más hermosa del mundo y por último dejé que se despida con amor de todo lo que alguna vez fue, porque su nueva vida no puede llevarse la vieja”.

Sin certezas sobre el futuro del disco, la artista expresó un deseo concreto: “No tengo ni idea quién va a escuchar este disco, pero si hay una persona que después de escuchar el disco se anima a transformarse, se anima a cruzar su umbral, para mí ya es suficiente. Los espero del otro lado”.

De acuerdo a la publicación de Jazmín Laport, el lanzamiento de su disco Umbral será el 14 de octubre, se trata de un proyecto que reúne 8 canciones y un cortometraje. Su reciente anuncio tuvo gran aceptación por parte de sus seguidores, quienes manifestaron sus buenos augurios para este emprendimiento.