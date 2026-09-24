La historia de amor de Jazmín, la hija de Osvaldo Laport, y Boris Bakst: dos años juntos, mudanza y la creación de su propia productora

Jazmín, la hija de Osvaldo Laport, y Boris Bakst construyeron un camino en común que fue creciendo de manera gradual. Con intereses similares y objetivos compartidos, la pareja transita un momento que combina nuevas experiencias personales con una apuesta vinculada al mundo artístico. Algunas de las decisiones que tomaron en los últimos meses dan cuenta de un presente en movimiento, donde los proyectos y los planes a futuro avanzan en paralelo.

De un encuentro inesperado a formar su propia productora: El romance de Jazmín Laport y Boris Bakst

Jazmín Laport atraviesa un presente marcado por el crecimiento personal y profesional junto a Boris Bakst. La actriz y el actor construyeron una relación que, con el paso del tiempo, fue sumando nuevos proyectos y desafíos compartidos. A casi dos años del comienzo de su romance, la pareja consolidó su vínculo con la convivencia y el lanzamiento de una productora independiente que refleja sus intereses artísticos.

Jazmín Laport

Aunque ambos pertenecen al mismo ámbito, su primer encuentro no se produjo de inmediato. Durante mucho tiempo coincidieron en estrenos, eventos culturales y diferentes espacios relacionados con el espectáculo sin llegar a conocerse personalmente. Compartían círculos de amistades y contactos en común, pero sus caminos recién se cruzaron cuando el intérprete decidió dar el primer paso y acercarse a la cantante a través de un mensaje. Lo que comenzó como un contacto casual terminó convirtiéndose en el inicio de su romance.

En aquel momento, Jazmín Laport no estaba particularmente interesada en iniciar una nueva historia sentimental. Sin embargo, las referencias positivas que recibió de personas cercanas la llevaron a aceptar una primera salida. Ese encuentro marcó el comienzo de una etapa diferente para ambos. Con el correr de los meses, descubrieron afinidades que fueron fortaleciendo la relación y les permitieron construir una dinámica basada en el compañerismo y los intereses compartidos.

Jazmín Laport y Boris Bakst

La hija de Osvaldo Laport y Boris Bakst eligieron vivir su romance con naturalidad. Después de varios meses de relación, comenzaron a mostrarse juntos en distintos eventos y presentaciones públicas. Una de las apariciones que más llamó la atención fue durante el estreno del musical Rocky en la avenida Corrientes, donde asistieron acompañados por el reconocido actor y su pareja, Viviana Sáez. Aquella salida, en 2025, confirmó públicamente una relación que ya se encontraba consolidada puertas adentro.

Convivencia y proyectos compartidos: El presente de Jazmín Laport y Boris Bakst

El vínculo entre Jazmín Laport y Boris Bakst siguió avanzando y dio paso a una nueva etapa. Recientemente, decidieron mudarse juntos, una experiencia que representa un paso importante dentro de la relación. La noticia también fue celebrada por sus familias, especialmente por Osvaldo Laport y Viviana Sáez, quienes observan con alegría la evolución de la pareja. El actor dejó en claro en varias entrevistas que mantiene una excelente relación con el novio de su hija y que reconoce entre ambos una forma similar de entender la vida, algo que considera fundamental.

Jazmín Laport

La idea de vivir juntos llegó acompañada de otro desafío significativo. Lejos de limitarse a compartir la vida cotidiana, ambos decidieron unir sus experiencias profesionales para emprender un proyecto propio. Con esa idea nació Madre Producciones, una productora independiente impulsada por los dos artistas. Según contó la cantante en una entrevista con La Nación, el objetivo es generar sus propios contenidos y desarrollar iniciativas creativas desde una mirada personal, apostando a la autogestión.

La iniciativa representa además una filosofía de trabajo que Jazmín Laport incorporó desde muy joven. Criada en una familia vinculada al espectáculo, aprendió la importancia de la disciplina, la formación constante y la perseverancia. Esos valores aparecen reflejados en esta nueva etapa profesional junto a Boris Bakst, donde ambos buscan construir un camino propio sin depender exclusivamente de convocatorias externas. La propuesta surge así como una herramienta para transformar ideas en proyectos concretos.

Jazmín Laport

A pocos meses de cumplir dos años juntos, Jazmín Laport y Boris Bakst atraviesan uno de los momentos más lindos en su relación. La convivencia, los planes a futuro y el lanzamiento de Madre Producciones muestran una pareja que decidió avanzar tanto en el plano afectivo como en el profesional. Entre proyectos compartidos, objetivos comunes y una historia que comenzó de manera inesperada, ambos continúan escribiendo un recorrido conjunto que encuentra en el trabajo creativo y el compañerismo dos de sus principales pilares.

VDV