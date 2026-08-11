Del tatuaje de Jorge a Daniel Osvaldo y Matías Palleiro: todos los novios de Jimena Barón

Actriz, cantante, modelo y mamá 24/7. Jimena Barón es una de las artistas más completas y populares de la Argentina. Saltó a la fama desde muy pequeña en telenovelas juveniles y más tarde conquistó las listas de música con sus canciones que relataban sus diversas historias de amor. A lo largo de los años, su vida amorosa estuvo bajo la lupa de los medios, transformando sus alegrías y desamores en la principal fuente de inspiración.

Si bien la artista atraviesa un presente luminoso y lleno de estabilidad gracias a la hermosa familia que logró consolidar junto a su actual pareja, Matías Palleiro, su camino sentimental estuvo marcado por intensos y mediáticos romances que moldearon su fuerte personalidad. Desde un curioso e inolvidable tatuaje de Jorge en sus inicios, pasando por la histórica relación con Daniel Osvaldo, cada uno de sus novios dejó una huella en su historia personal y marcó noticia en las revistas de farándula.

La familia de Jimena Barón y Matías Palleiro

Los romances de Jimena Barón: el misterioso tatuaje de "Jorge"

Jimena Barón daba sus primeros pasos en la fama, cuando sus seguidores y los medios de comunicación notaron un detalle en su cuerpo. La artista tuvo por unos años una relación bajo perfil que llamó la atención de todos, cuando se descubrió un misterioso tatuaje en su cuerpo. Muchos creían que el diseño que llevaba oculto en su piel estaba dedicado a un antiguo novio llamado "Jorge ". La prensa del espectáculo alimentó durante mucho tiempo la teoría de que se trataba de un impulsivo acto de amor juvenil hacia una pareja del pasado.

Con el paso de los años, el verdadero significado salió a la luz pública y la propia artista se encargó explicar los rumores mediáticos. El diseño no era solamente para una pareja, sino que también se trataba de un sincero homenaje a su papá, Jorge Guevara, quien falleció en 2014. En diálogo con Martín Cirio, admitió que por amor se tatuó el nombre de un novio y su ex pareja, Daniel Osvaldo, la obligó a tapárselo. “Era justo el nombre de mi papá, Jorge y el nombre del chabón con el que salía. Entonces, dije ya está, ahora me va a perdonar en un segundo y de última es el nombre de mi viejo”, explicó.

Jimena Barón

Los romances de Jimena Barón: Daniel Osvaldo, un amor escandaloso

Si hablamos de los romances de Jimena Barón, el más recordado y mediático de todos fue el de Daniel Osvaldo. La pareja tuvo idas y vueltas, por lo que su historia se expandió desde el 2012 hasta el 2020, que dieron el final definitivo. Este fue el vínculo más apasionado y conflictivo de su vida entera. La actriz lo vio por televisión en el programa Pura Química , quedó cautivada y Eugenia Tobal le consiguió el número de teléfono para iniciar el vínculo a distancia

El romance fue tan fuerte que la artista dejó su carrera en la Argentina para mudarse a Europa con el futbolista. Juntos fueron padres de su hijo Momo, pero la convivencia se transformó rápidamente en un infierno de celos, mudanzas y separaciones constantes. El gran escándalo estalló cuando regresaron al país y él abandonó el hogar de forma abrupta en medio de rumores de infidelidad. La ruptura inspiró el nacimiento de su faceta musical y su súper éxito "La Tonta".

Si bien muchos apostaban porque su amor había terminado, la vida dio el giro más inesperado en el 2020. Durante el estricto aislamiento por la pandemia, la cantante decidió mudarse semanas a la casa de su ex. Esta polémica reconciliación temporal enloqueció a las redes sociales, pero terminó quebrándose de forma definitiva a los pocos meses. Al tiempo, cansada de las críticas por haber vuelto con él, la artista rompió el silencio en una entrevista en Almorzando con Mirtha Legrand. "Me sentí una tonta, me dio mucha vergüenza la reconciliación en pandemia, pero fue mi última gran tonta", expresó con total crudeza. El quiebre fue tajante, y hoy mantienen distancia total.

Jimena Barón, Daniel Osvaldo y su hijo Momo

Los romances de Jimena Barón: Juan Martín del Potro, separación y crecimiento personal

Tras la primera separación de Daniel Osvaldo, Jimena Barón no dudó en volver a apostar al romance. Desde 2016 hasta 2018, el amor volvió a golpear su puerta de la mano del reconocido tenista Juan Martín del Potro. Este romance fue aire fresco para la cantante, destacándose por el compañerismo y el excelente vínculo que el deportista formó con el pequeño Momo.

A pesar del gran cariño mutuo, la relación terminó de forma madura debido a las intensas exigencias laborales de ambas carreras en pleno ascenso. Mientras él viajaba por los torneos del mundo, ella explotaba en las plataformas musicales. No hubo escándalos de infidelidad, pero sí mucha presión mediática sobre el futuro de la pareja. Para evitar que la prensa inventara falsas internas familiares, la compositora decidió cortar los rumores de raíz a través de su cuenta oficial de Twitter. "Sí, me separé porque hoy priorizo mi carrera al igual que él prioriza la suya y eso hacía que sea casi imposible vernos", decretó.

Jimena Barón, Juan Martín del Potro

Los romances de Jimena Barón: Mauro Caiazza, un romance de baile

Jimena Barón nunca se negó a volver a enamorarse, y protagonizó un amor bajo los reflectores de la televisión nacional, que duró desde el 2018 hasta el 2019. La actriz conoció al bailarín Mauro Caiazza, mientras participaban como pareja en Bailando por un Sueño. La química en la pista de baile traspasó la pantalla y rápidamente confirmaron su apasionado noviazgo. Durante un año mostraron una relación muy divertida, fresca y cargada de complicidad en el mundo digital.

Sin embargo, la alta exposición pública empezó a desgastar el día a día del vínculo amoroso. Los rumores de celos cruzados y las exigencias de la productora del programa generaron chispazos en la pareja. En agosto de 2019, decidieron poner un punto final de manera sorpresiva para sus fanáticos. Para evitar especulaciones maliciosas de terceros, grabaron un video conjunto. En sus historias de Instagram, la cantante explicó: "A causa de la exposición que es mi manera de mostrar mi vida... la realidad que hoy yo estoy sola, de nuevo. Es una decisión que tomamos con Mauro". Si bien la pareja se separó en buenos términos, no volvieron a mantener contacto.

Jimena Barón, Mauro Caiazza

Los romances de Jimena Barón: Tucu López, el amor en pandemia

Tras el intento de reconciliación con Daniel Osvaldo, y en medio de la incertidumbre global por el coronavirus, el amor volvió a florecer de forma inesperada para Jimena Barón. Desde mediados del 2020 hasta el 2021, la artista comenzó un romance secreto y fugaz con el Tucu López. El vínculo nació de manera digital a través de charlas privadas en las redes, y luego se consolidó en la intimidad de sus hogares debido al confinamiento obligatorio.

A diferencia de sus parejas anteriores, decidieron mantener un perfil extremadamente bajo para cuidar la relación de las cámaras: casi no compartían fotos juntos, aunque fueron descubiertos por la prensa paseando en plazas y viajando para las fiestas. Con el paso del tiempo, y sin escándalos públicos, el amor se enfrió de forma natural. Al regresar a su rol como jurado de televisión en el certamen La Academia, confirmó la ruptura con su característico sentido del humor ácido. Ante las preguntas del conductor, la artista lanzó en vivo: "Me va como el orto en el amor, estoy sola. Duró lo que duró la cuarentena".

Jimena Barón, Tucu López y Momo

Los romances de Jimena Barón: Matías Palleiro, la consolidación de una familia ensamblada

Tras varias historias de amor, Jimena Barón encontró, en el 2021, al hombre que la llevó a consolidar una familia ensamblada y a apostar por las relaciones duraderas y fuertes. La verdadera estabilidad llegó para quedarse, junto al empresario Matías Palleiro. La pareja construyó un amor sólido alejado de los viejos conflictos televisivos. La relación dio el paso más importante de todos al dar la bienvenida a su segundo hijo, el pequeño Arturo.

En marzo de 2026, la artista sorprendió a su novio tatuándose una letra "Q" (por su apodo cariñoso "Cookie") junto al nombre de su bebé. El tierno video familiar revolucionó las plataformas digitales por la sincera emoción de todos. En una emotiva publicación compartida en su cuenta oficial de Instagram, la estrella de la música escribió con orgullo pleno sobre su presente: "Por fin tengo la familia que siempre soñé, con un hombre que me ama, me cuida y comparte mi vida de verdad".

Jimena Barón, Matías Palleiro

Las historias de amor de Jimena Barón no solo fueron una fuente de inspiración para su exitosa carrera musical, sino que también marcaron noticia en los medios de comunicación. Desde aquel romance bajo perfil con el hombre del tatuaje de Jorge hasta los escándalos junto a Daniel Osvaldo, la artista fue protagonista de diversos romances, hasta llegar a su estabilidad actual junto a Matías Palleiro.

A.E