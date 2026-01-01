Por primera vez,Jimena Barón mostró la carita de su bebé, Arturo

Jimena Barón suele compartir gran parte de su vida en las redes sociales. La actriz y cantante ha sabido formar una comunidad muy activa con la que no tiene problema en mostrar su día a día. Una exposición que solo limitaba en un aspecto: el rostro de su bebé, Arturo.

Desde que nació el pequeño, el pasado junio, Jimena Barón ha elegido preservar su rostro. Sea tapándolo con emoticones o utilizando planos específicos de cámara, la actriz prefería mantener su cara lejos de las miradas ajenas. O al menos así lo hacía hasta este 1° de enero del 2026, en el que optó por revelar finalmente cómo son sus rasgos.

Jimena Barón había decidido no mostrar el rostro de su bebé.

Así es Arturo, el bebé de Jimena Barón

Jimena Barón publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram. Unas palabras que, por un lado, sirvieron para dar la bienvenida al 2026, pero también para expresar lo que siente por su segundo hijo. Fue allí que, por primera vez, mostró el rostro del bebé.

Arturo, el bebé de Jimena Barón.

Arturo y su hermano, Momo.

El mensaje de Jimena Barón a Arturo

“Arturo: Sos lo más lindo (con tu hermano) que me pasó en la vida. Siempre estás contento. Siempre sonriendo. Todo te viene bien y te da alegría. Sos precioso (yo te veo parecido a tu papá y a tu hermano y me derrito). ¡Esos ojos, tus cachetes, todo vos me enloquece! Verte con Momo y verte con tu papá me inunda de amor”, comenzó escribiendo la actriz en la publicación, que rápidamente contó likes y comentarios de a decenas de miles.

Jimena Barón y Matías Palleiro junto a Arturo.

“Gracias hijo por este milagro que sos vos, que es tenerte sano y besarte y disfrutarte cada día, todo el día. Soy inmensamente afortunada. Gracias mi rey Arturo por volver a hacerme mamá. Gracias por consagrarnos familia. Nada me hizo más feliz en la vida que esto. Te amo infinidades inmensurables, gigantescas, incalculables y agobiantes”, concluyó. Junto a esas palabras, adjuntó una serie de imágenes de diferentes días de los seis meses que tiene el pequeño.

La familia completa de Jimena Barón.

De esta manera, Jimena Barón decidió mostrar por primera vez el rostro de su hijo más chico, Arturo. Una revelación que estuvo acompañada de un mensaje que miles de personas celebraron y comentaron, dejando claro la gran comunidad que supo formar la actriz y cantante en los últimos años.