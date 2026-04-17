Jimena Barón deslumbró con un vestido de encaje transparente y botas altas negras, una elección que combinó sensualidad y elegancia en un look pensado para destacar. Su estilo, marcado por detalles estratégicos y accesorios minimalistas, volvió a captar la atención y reafirmó su lugar como referente de moda.

El increíble look total black de Jimena Barón: Encaje transparente y botas altas

Jimena Barón sorprendió a todos con un look total black que reafirmó su lugar como referente de estilismo. La cantante sorprendió con un vestido de encaje transparente y botas altas; la propuesta se convirtió en uno de los conjuntos más comentados. Con un diseño que combina pequeños detalles, la artista consolidó una imagen que sigue marcando tendencia.

Jimena Barón

En las últimas horas, la reconocida cantante compartió en sus redes sociales una historia donde se la podía ver con un increíble atuendo que combinó sensualidad y sofisticación. En el posteo se la podía ver con un vestido corto confeccionado en encaje translúcido, de mangas largas y terminación irregular en el ruedo.

El diseño, elegido por Jimena Barón en negro, jugó con transparencias estratégicas en el torso y otros sectores más cubiertos, logrando un equilibrio entre elegancia y audacia. El outfit se completó con botas altas de cuero negro, de caña por debajo de la rodilla y punta afinada, que aportaron un carácter nocturno al conjunto.

Jimena Barón

Para completar su look, la actriz se declinó por sumar unos aros plateados de tamaño medio y anillos, manteniendo una línea minimalista que no compite con el protagonismo del vestido. El beauty look acompañó con el cabello largo, suelto y lacio, junto a un maquillaje natural que resaltó frescura y luminosidad. Su propuesta se enmarcó en una tendencia que apuesta por el negro como símbolo de elegancia y versatilidad.

Jimena Barón emocionó a todos por el gesto que tuvo con un adolescente

En los últimos días, Jimena Barín logró emocionar a todos sus seguidores por un gesto en el programa Es mi sueño (El Trece), donde participa como jurado. Durante una emisión, Jeremías Vespasiano, un joven de 17 años de Chapadmalal, se presentó con una interpretación de “Chacarera del Triste”, de Los Chalchaleros.

Tras cantar, contó que no iba a realizar el viaje de egresados por motivos económicos y lo explicó con claridad: “Yo prefería dejar el dinero en casa y no gastarlo en un viaje”. Sus palabras reflejaron la importancia de acompañar a su familia. Ante esa situación, la cantante decidió intervenir desde su propia experiencia personal. “Jere, es una historia cortita. Yo no terminé el colegio, me falta quinto año”, comenzó.

“Vos trabajás muchísimo hace mucho tiempo, no te pierdas el recuerdo del viaje de egresados porque es de los más importantes de la vida”, continuó. Con ese relato, buscó transmitirle al participante el valor de compartir esa etapa con sus compañeros. Finalmente, Jimena Barón sorprendió con una propuesta directa hacia el joven: “Jere, yo te quiero pagar el viaje de egresados. ¿Puedo? ¿Me dejás? Quiero que te vayas”.

Jimena Barón

Jimena Barón deslumbró con un vestido de encaje transparente y botas altas negras, consolidando un estilo que combina sensualidad y sofisticación en cada detalle. Pocas horas antes, protagonizó un momento que logró emocionar a todos en el programa con un gesto que permitió a un concursante hacer su viaje de egresados.

VDV