Así fue el divertido cumpleaños de Momo, el hijo de Jimena Barón: al aire libre, panchos y toro mecánico

El pasado 9 de marzo, Morrison “Momo” Osvaldo, hijo de Jimena Barón, cumplió 12 años y no fue hasta el pasado fin de semana que celebió a lo grande en un día donde la felicidad no faltó.. A través de sus redes sociales, la cantante desplegó las imágenes más emotivas de lo que fue la fiesta que le organizó al preadolescente al aire libre. Por su puesto, también realizó un posteo donde realizó una sentida reflexión acerca de los regalos que le dio la vida.

El divertido cumpleaños de Momo, el hijo de Jimena Barón

Desde que comenzó a hacer uso de su cuenta personal de Instagram, Jimena Barón comparte detalles de su día a día mediante posteos o historias de 24 horas. Tal es así que, junto a Momo, logró conformar una dupla tan divertida como real, donde la relación madre e hijo se pone en manifiesto. Si bien los momentos de complicidad abundan entre ellos, también los momentos en los que el chico pide su espacio personal.

Cumpleaños de Momo, hijo de Jimena Barón | Instagram

Todo quedó grabado en la cámara de la actriz quien, orgullosa por el evento diurno que le realizó al niño, registró en detalle todas las actividades. Así, mientras él jugaba al fútbol con amigos y disfruta del saltarín, ella intentó realizar capturas del momento, aunque no contó con el visto bueno: “El mismo Momo que desea dormir juntos, es el mismo que ruega que me tome el palo”, bromeó la influencer tomándose con humor la situación de ver el crecimiento y la dualidad en el desarrollo de la personalidad de su heredero.

Durante el carrusel que colocó en su feed, se puede observar que contó con la colaboración de su pareja Matías Palleiro. El empresario la acompañó en lo que respecta al cuidado de los invitados y el tradicional menú para los chicos: los panchos y los patys dijeron presentes durante la jornada, mientras que los juegos inflables y la pileta también estaban dentro de las opciones para sumar entretenimiento.

Cumpleaños de Momo, hijo de Jimena Barón | Instagram

Como era de esperarse, también hubo lugar para lo dulce y no faltó la torta de cumpleaños que la artista pensó para su hijo. Sin mayores grandezas y apelando a los sabores intensos, creó un bizcochuelo repleto de chocolate, cuya parte superior estaba compuesta por una ganache de chocolate semiamargo, generosos copitos de dulce de leche y frutos rojos. Todos los invitados tomaron parte de la decoración una vez que el agasajado sopló las velitas.

Los grandes también tuvieron espacio para vivir una experiencia como niños: tanto Jimena como su pareja se sometieron a la experiencia de vivir la adrenalina en el toro mecánico, aunque también hubo espacio para el grounding. Fue la propia Barón quien se grabó enraizando con el pasto de la quinta que eligió para el festejo de los 12 años de Momo. “Para mí triunfar es esto”, escribió campante en la famosa plataforma digital de la camarita.

La sentida reflexión de Jimena Barón

Una vez que el cumpleaños de Momo terminó y volvió a su casa, Jimena Barón se dispuso a seleccionar las postales más significativas del evento. Mediante un compilado de 14 imágenes y videos, compartió sentidas palabras, resumiendo el resultado de su evolución personal. “Para mí triunfar es esto. Es mi familia, mis hijos contentos, una bandeja con panchos, pasto, si se puede pile, los amigos de mis hijos también contentos y un hombre que me ayuda con amor incondicional y quiere a los míos como suyos”, sostuvo.

Cumpleaños de Momo, hijo de Jimena Barón | Instagram

Acto seguido, finalizó con una frase tan escueta como impactante: “No tanto más, que aprendí que es un montonazo”. Incluso se lo puede ver al pequeño Arturo sonreír frente a cámara a upa de su papá, más luego de su hermano.

De esta manera, Jimena Barón vive los momentos más felices dentro de su maternidad. Mientras observa de cerca el crecimiento de sus retoños y del salto de Momo desde la primaria a la secundaria, la actriz sigue pensando experiencias únicas, llenas de diversión y alegría para su familia. “Feliz festejo, Momito lindo”, concluyó visiblemente satisfecha.

NB