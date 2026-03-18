Desde que se separó de Daniel Osvaldo, Jimena Barón lleva a cabo una crianza monoparental con su hijo Morrison “Momo” Osvaldo con todas las complejidades que esto conlleva. Tal es así que, en una entrevista para el ciclo Historias que nutren, la actriz recordó un polémico castigo que le aplicó al adolescente por decir malas palabras. Asimismo, mostró su arrepentimiento. “Yo no puedo creer que haya contado eso”, en su cuenta personal de Instagram.

La enseñanza de Jimena Barón a su hijo Momo

De acuerdo al fragmento de la entrevista que mantuvo mano a mano con María Trinidad López para el streaming de la afamada marca de fórmulas de leches maternas, la mujer que colabora en las labores domésticas en la casa de Jimena Barón recordó una situación tan íntima como familiar. “Le lavaste la boca con jabón. Decía unas malas palabras y le lavaste la boca con jabón”, reveló la madrina de Arturo.

Jimena Barón y Momo | Instagram

Llena de vergüenza e hiperventilándose con los papeles que tenía entre sus manos, la cantante explicó: “Bueno, fue una sola vez…”. Acto seguido, bromeó: “Está bueno que digas eso ahora en la era de la crianza respetuosa”. “A la fuerza”, exclamó entre risas la mujer, quien la acababa de mandar al frente.

“Tuve dos episodios de esa edad compleja que acabás de decir donde una vez un paparazzi me sacó una foto donde yo lo llevaba como un conejo. El chico estaba levitando, no estaba apoyando ninguno de los dos pies en la vereda y yo con toda mi fuerza”, confesó. En este marco, afirmó: “Lo bueno es que en ese momento el paparazzi no filmó los cinco metros anteriores donde yo lo había dejado en un container de basura arriba, en la tapa digamos, porque estaba tan insoportable…”.

Jimena Barón y Momo | Instagram

La reacción de Momo ante el castigo de su mamá

Durante los minutos que duró el capricho de Momo, Jimena Barón intentó brindarle una lección a su primogénito luego de agotar los recursos lingüísticos para que no pronuncie insultos. “Le hice la típica: ´Listo, me voy. Te quedás acá´. Y él se quedó a vivir ¡Sí! Se quedó. Y ahí lo cazé volando y un paparazzi lo grabó. La imagen está, la puede googlear”, contó. Finalmente, ironizó: “Siganmé para más tips de crianza respetuosa”.

Al terminar de contar la polémica anécdota entre madre e hijo, Jimena -en el famoso detrás de escena- disparó: “¡No lo pongan!”, mientras que también relató que el adolescente siempre se lo cuenta a sus amigos sumado a la vez que lo perdió en Disney “y otro tipo de cosas que no me hacen quedar muy bien”.

De esta manera, Jimena Barón puso en manifiesto las dificultades a las que se enfrentó en la crianza de Momo. Pese a que hoy estas experiencias en su maternidad son recordadas como anécdotas descabelladas, mostró arrepentimiento al extralimitarse en los castigos y en accionar desde el lógico desborde mental y anímico ante una situación de berrinches y desacreditación. En la actualidad, madre e hijo mantienen un vínculo lleno de complicidad, humor y momentos en familia que los encuentra en un momento con mucha química y espontaneidad.

NB