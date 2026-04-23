Jimena Barón enseñó la receta infalible para el frío: verdura, pollo y un ingrediente "secreto"

Jimena Barón lo hizo de nuevo. No importa si está arriba de un escenario o entrenando a las seis de la mañana; cuando la cantante comparte algo de su rutina, las redes explotan. Esta vez, la actriz decidió bajar a tierra y mostrar el aliado ideal para los días grises y el marcado descenso de temperatura propio del otoño: una sopa casera que promete ser 'un viaje de ida' por su sabor y, sobre todo, por lo bien que le hace al cuerpo. "Mi nueva sopa favorita. Estoy fascinada", reconoció la artista al presentar el plato en sus redes.

Jimena Barón y el fin de la polémica: cómo transformó su plato más extraño en un hit de otoño

Si hay algo que caracteriza a Jimena Barón es que no le escapa a la cocina real. Hace unos años, la cantante generó una ola de comentarios por lo inusual de su técnica, cuando mostró que hacía sus caldos con huesos y cartílagos de pollo para obtener colágeno; una costumbre que a muchos les resultó bastante extraña, pero que ella defendía con sólidos argumentos.

Jimena Barón.

Para este 2026, la receta evolucionó. Sin abandonar su búsqueda por lo saludable, presentó una opción mucho más amigable a la vista pero igual de potente. Jimena reveló su as bajo la manga para lograr una textura increíble: las lentejas turcas. Este es el ingrediente que se volvió tendencia apenas subió el video a sus historias, ya que no tienen piel y se deshacen por completo, dándole cuerpo a la sopa sin necesidad de sumar harinas ni crema.

Del Barrio Chino a la olla: la "poción mágica" de Jimena Barón para el frío

Pero la gran revelación para potenciar el sabor fue el uso del miso, una pasta de soja fermentada que es contiene varios nutrientes. Ante las dudas de sus seguidores sobre dónde conseguirlo, la artista pasó el dato clave: el Barrio Chino es el lugar ideal para comprarlo y elevar el nivel de cualquier preparación casera. El proceso es apto para principiantes pero requiere un ingrediente que no se compra en el súper: tiempo.

Jimena compartió a sus seguidores la receta de su infalible sopa.

Receta de la sopa viral de Jimena Barón

Ingredientes:

Agua

Piezas de pollo

Verduras a elección (ella usa mucho zapallo, zanahoria y apio)

Lentejas turcas

1 cucharada de pasta de miso

Procedimiento:

Según explica la cantante en su paso a paso, la preparación arranca poniendo en una olla grande el agua fría junto con el pollo y las verduras troceadas. Luego, se suma el toque final: las lentejas turcas y la cucharada de miso. El gran secreto de Jimena es dejar que todo esto se cocine a fuego mínimo durante varios minutos e ir revolviendo.

La cocción lenta es vital para que las lentejas se desarmen, dando cremosidad, y los sabores se concentren. El resultado es un plato que se puede freezar, que rinde un montón y que es su nueva obsesión para mantener las defensas altas. Una vez más, Jimena Barón demuestra que para comer bien, solo hace falta una buena olla y un par de secretos bien guardados.