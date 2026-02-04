Jimena Barón reveló los problemas que tiene con Matías Pelleiro por la remodelación de su casa nueva

Jimena Barón y Matías Palleiro dieron un nuevo paso en su vida, tras el nacimiento de su hijo Arturo. La pareja decidió mudarse a una casona que remodelarían en conjunto. Entre nuevas habitaciones e ideas para que los menores estén cómodos, surgen algunos problemas entre ellos que desembocan en discusiones. La artista, que siempre muestra su día a día en las redes sociales, no dudó en exponerlo y dio su punto de vista sobre la mudanza con las parejas.

La historia de amor de Jimena Barón y Matías Palleiro los llevó a formar su familia con su bebé en común, Arturo, y el hijo de la artista, Momo. Los cuatro no dudan en mostrar lo felices que son y todos los proyectos que hacen juntos. Sin embargo, la pareja decidió dar un paso más en sus vidas, y remodelar una casa en conjunto. En una vieja casona, con muchísimo potencial, la artista mostró algunas ideas que tienen, y las peleas que comenzaron a surgir tras haber comenzado esta odisea juntos.

"Atención hoy fuimos a la casa nueva, Matías dando órdenes. ¿Vamos a hablar de la parte no romántica de armar un hogar de a dos?", se sinceró en una de sus historias de Instagram. Seguido a esto, mostró algunas de las habitaciones de la casa y las ideas que ella tenía al respecto. Sin embargo, una fuerte discusión entre ellos comenzó, cuando debían decidir el lugar del lavadero. "Hay un toilette abajo, más 2 baños completos. Mi propuesta fue poner en este baño (que no vamos a usar) un lavarropas, así lavamos y colgamos la ropa ahí afuera más directo. No estamos de acuerdo con nada", escribió enojada, y agregó algunos videos de sus discusiones.

El lado "no romántico" de una mudanza en conjunto

Este intercambio entre ellos abrió una puerta de conocimiento de la intimidad de la pareja que los seguidores de la artista no conocían. Ella aseguró que la discusión continuaba, y que había algunos intercambios respecto a otras habitaciones de la casa. De esta manera, usó sus historias de Instagram y se sinceró con ellos, sobre la relación que mantenía ahora con su pareja y padre de su hijo. "Sacando la parte de la comedia, que es la que yo comparto acá en redes, armar un hogar de a dos pone a prueba todo. No nos casamos Matías y yo, pero yo creo que paso esto y, olvidate, superamos todo", aseguró en un video.

Sus seguidores no dudaron en dar su punto de vista sobre las remodelaciones de su casa, y le desearon suerte a ambos para que sigan manteniéndose juntos, a pesar de las diferencias. Jimena Barón y Matías Palleiro tienen sus discusiones como cualquier pareja, pero no dudan en mostrar lo mucho que aman al otro y todo lo que están dispuestos a hacer para hacer feliz a su pareja. Es por eso que decidieron vivir juntos en una casa hecha a su semejanza, y junto con sus personitas favoritas.

A.E