Así fue la primera vez de Jimena Barón en televisión: “Hace 28 años”

Jimena Barón sorprendió a sus seguidores con un nostálgico recuerdo: compartió en sus historias de Instagram una imagen de su primera aparición en televisión, acompañada de una frase en la que dejó ver hace cuánto arrancó su carrera como actriz. La publicación rápidamente atrajo decenas de respuestas por parte de sus seguidores.

Jimena Barón recordó su primera vez en televisión

En la foto se la ve muy joven, con una expresión inocente, en una escena junto al actor Juan Leyrado en la recordada tira Gasoleros. La actriz escribió “buenos días a yo misma hace 28 años”, mostrando ternura y orgullo por aquella etapa que marcó el inicio de su trayectoria.

Jimena Barón

A los pocos minutos, Jimena compartió una segunda historia en la que mostró la cantidad de mensajes que recibió de sus seguidores, quienes no tardaron en notar el gran parecido entre aquella niña y su hijo Momo. “Sos Momo”, “Momo con peluca” o “Es igualito a tu hijo”, fueron algunos de los comentarios que la artista recopiló con humor y acompañó con un “Ok” junto a emojis expresando emoción.

Barón comenzó su carrera desde muy pequeña. Su debut en televisión fue en Gasoleros, donde interpretó a Loli, la hija del personaje de Leyrado. Con apenas once años, se ganó el cariño del público y dejó en claro su talento natural frente a cámara. Poco después participó en otros éxitos como Los Roldán, Son amores y El sodero de mi vida, afianzando su lugar dentro de la ficción nacional.

Las respuestas de los seguidores de Jimena Barón

Además de su faceta como actriz, Jimena desarrolló una sólida carrera como cantante, con hits que marcaron tendencia en todo el país. Sin embargo, cada tanto elige mirar hacia atrás y recordar sus primeros pasos, esos que, según ha contado en más de una entrevista, la formaron y le dieron la disciplina que hoy mantiene en cada proyecto. Al repasar sus comienzos, la artista se mostró emocionada y reflexiva. Aquella niña que debutó hace casi tres décadas hoy es una figura consolidada del espectáculo argentino, madre y referente de una generación que la sigue tanto por su música como por su autenticidad.

Con esta publicación, Jimena Barón revivió un entrañable momento de su infancia y también recordó de dónde viene y celebró el camino recorrido con una mezcla de orgullo, humor y ternura que la caracteriza.

F.A