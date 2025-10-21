Jimena Barón está viviendo los primeros meses como mamá de dos hijos, Arturo y Momo. Es por eso que no duda en disfrutar cada momento del día con ellos y con su pareja, Matías Palleiro, quien busca consentirla y darle los mejores regalos siempre. En las últimas horas, mostró un inesperado viaje a Miami en familia, y que se volvió un hecho importante, ya que fue el primer vuelo largo de su bebe. En sus historias de Instagram, compartió una foto del pequeño durante el mismo y reveló cómo le fue.

Jimena Barón, Matías Palleiro y Arturo

El primer vuelo de Arturo, el bebe de Jimena Barón

Jimena Barón recibió uno de los regalos más inesperados, durante el Día de la Madre. La artista vivió su primer domingo especial con ambos hijos, y ellos buscaron darle felicidad ante tantos trabajos y cuidados que les brinda. Es por eso que, con la ayuda de Matías Palleiro, encontraron qué darle: una escapada sorpresa a Miami, con vuelo el mismo día. Ella compartió el video en su cuenta de Instagram y se dispuso a preparar las valijas.

Sin embargo, muchos de sus seguidores se cuestionaron cómo haría con el bebe, ya que solo tiene cuatro meses. La artista confirmó que iría con ellos, y decidió estar atenta a él durante todo el vuelo. Siempre mostró que su pequeño se portaba de maravilla y sorprendió a muchos al respecto. En este caso, y al aterrizar en las playas estadounidenses, Barón decidió compartir una postal dentro del avión y reveló cómo fue el primer viaje largo de Arturo.

En la foto se veía el niño en primer plano, durmiendo plácidamente en los brazos de su mamá, mientras ella y su pareja le sonreían a la cámara. De esta manera, escribió: “Un 10 este bebé en su primer vuelo largo, durmió todo el viaje”. Los usuarios de las redes sociales son dudaron en responderle la historia de Instagram, felicitándola por el bebe tierno y tranquilo que está criando, además de que le desearon un buen viaje en familia.

El primer vuelo de Arturo, el hijo de Jimena Barón

Momo debió ser el único y más sorprendente ausente en esta escapada, debido a que sus horarios escolares le prohiben ir. Sin embargo, no dudó en darle ese regalo a su mamá que lo cuida en todo momento. Jimena Barón está disfrutando de este viaje único en familia, y del primer vuelo largo con su bebé, Arturo. En su cuenta de Instagram, comparte todos los detalles de sus días en la playa y agradece por el amor que recibe de todos.

A.E