A cuatro meses de haber dado a luz a Arturo, su segundo hijo, Jimena Barón atraviesa una de las etapas más felices de su vida. La cantante disfruta de la maternidad junto a su pareja, Matías Palleiro, con quien vive un presente pleno y en calma.

Por primera vez, la pareja reveló en sus redes sociales cuándo mostrarán la cara del bebé y sorprendieron a sus seguidores. Es que hasta el momento la actriz y su novio decidieron mantenerlo en reserva, pero ahora parece haber una fecha.

Jimena Barón y Arturo

Jimena Barón reveló cuándo va a mostrar la cara de Arturo, su bebé de cuatro meses

Acostumbrada a compartir con sus seguidores el día a día de su vida, Jimena Barón mantiene un vínculo cercano con su comunidad, que sigue con atención cada detalle del crecimiento de su bebé, Arturo. Y, como era de esperarse, una de las preguntas más recurrentes de los últimos cuatro meses fue cuándo decidirá mostrar el rostro del pequeño.

Fiel a su sentido del humor, la artista decidió responder a la gran incógnita con un video lleno de ternura. En sus historias de Instagram, la actriz compartió un clip en el que se ve a Arturo recostado boca arriba, vestido con un conjunto deportivo negro, mientras balbucea y juega junto a su papá, Matías Palleiro. En un momento, Jimena lanzó la pregunta que sus fanáticos esperaban: “¿Cuándo vamos a mostrar la cara del nene?”.

La respuesta del empresario no tardó en llegar: “En breve, estén atentos. Suscríbanse al canal y el Tuto va a aparecer”, dijo, entre risas. Sobre el mismo video, ella escribió: “‘Estén atentos’. Le pregunté cuándo va a querer mostrar al bepi”. De esta manera, dio a entender que la presentación oficial de Arturo llegará pronto.

Jimena Barón y Matías Palleiro

Con la naturalidad que la caracteriza, Jimena Barón vuelve a demostrar que transita la maternidad a su propio ritmo, sin presiones y con mucho humor. Mientras disfruta de sus primeros meses junto a Arturo y comparte pequeños momentos de su día a día, la cantante mantiene el equilibrio entre la exposición y la intimidad familiar, una decisión que sus seguidores respetan.