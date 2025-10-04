Jimena Barón vive un maravilloso presente junto a sus hijos, Morrison y Arturo, y su pareja Matías Palleiro. A tres meses de haber sido mamá por segunda vez, la actriz compartió con sus fieles seguidores que armó las valijas y voló a San Martín de los Andes con sus pequeños y Gianluca, el hijo mayor de su ex Daniel Osvaldo. Al mostrar la propiedad donde pasará sus vacaciones, causó sorpresa por su tamaño y su increíble decoración.

Así es la increíble casa de Jimena Barón en sus primeras vacaciones con su hijo Arturo: dos pisos, hogar a leña y hasta un salón de juegos

Jimena Barón viajó por primera vez en avión con su hijo Arturo de tres meses, fruto de su amor con Matías Palleiro. A través de sus historias de Instagram, la cantante mostró que también viajaron Morrison y su hermano Gianluca, primogénito de Daniel Osvaldo, con quien suele compartir las vacaciones.

"Iba a decir que este es el hotel, pero no. Esta es nuestra casa", se escucha decir a Jimena Barón mientras enfoca con su celular desde adentro de su vehículo. Luego, mostró cómo es por dentro esta residencia de dos pisos con estética rústica y sofisticada.

Por empezar, su fachada se destaca por tener grandes ventanales, que permiten una vista privilegiada del paisaje natural y aseguran la entrada de la luz natural durante el día, por sus barandas de madera robusta y su camino de piedras. Estos detalles son muy típico de lujosas casas ubicadas en zonas de lagos y montañas.

Jimena Barón mostró la casa donde pasa sus primeras vacaciones con su hijo Arturo.

El living transmite una sensación cálida y acogedora, en línea con un estilo rústico que tiene el exterior. Este espacio posee grandes vigas de madera pulida en el techo y pisos de madera natural que refuerzan la conexión con la naturaleza. Sus amplias ventanas con cortinas claras permiten el ingreso de luz y, al mismo tiempo, enmarcan la vista verde del exterior, integrando el paisaje con el interior. Su decoración prioriza, sin dudas, la simpleza y el confort: hogar a leña, sofá de cuero negro, sillón individual en tono claro y mesa ratona de madera maciza con un camino que le suma un aire elegante.

Jimena Barón mostró la casa donde pasa sus primeras vacaciones con su hijo Arturo.

El comedor lleva una esencia rústica y lujosa donde la madera es la gran protagonista y envuelve todo el espacio con total calidez. El techo también contiene vigas robustas y paredes recubiertas en madera barnizada. En el centro, se puede ver una mesa larga de madera maciza, acompañada por varias sillas tapizadas en tonos neutros que suman confort y elegancia. La lámpara colgada en el techo de cinco focos permite una iluminación que refuerza la atmósfera hogareña del ambiente.

Jimena Barón mostró la casa donde pasa sus primeras vacaciones con su hijo Arturo.

La sala de juegos es la que más le interesó a Jimena Barón ya que allí podrán pasar tiempo Morrison junto a su hermano Gianluca. En la imagen, se puede observar que este sitio de la casa donde pasa sus vacaciones tiene una mesa grande pool y una barra alta con banquetas de madera. Sin lujos y marcado por la simpleza, este espacio es ideal para disfrutar de un encuentro distendido con amigos o familia.

Jimena Barón mostró la casa donde pasa sus primeras vacaciones con su hijo Arturo.

La habitación en la que dormirá Jimena Barón con su bebé Arturo acompaña el estilo rústico-elegante de la propiedad. Al igual que los otros lugares, el dormitorio también está rodeado de madera natural. La cama con sábanas blancas, almohadones marrones y detalles en beige, refuerza la idea de simplicidad sofisticada. Además, el cuarto se encuentra decorado con grandes ventanas y cortinas claras, que permiten ver el entorno verde del exterior, y con mesas de noche.

Jimena Barón mostró la casa donde pasa sus primeras vacaciones con su hijo Arturo.

De esta manera, así es la increíble casa que eligió Jimena Barón para disfrutar de sus primeras vacaciones con su hijo Arturo: está ubicada en San Martín de los Andes, tiene dos pisos, un hogar a leña y hasta un salón de juegos con una mesa de pool. Una mansión con habitaciones elegantes, minimalistas y cálidas, que invitan a disfrutar de la comodidad en un entorno de montaña y naturaleza.