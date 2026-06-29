Joaquín Furriel y su hija Eloísa compartieron los mejores momentos de su viaje por San Juan

Joaquín Furriel disfruta de uno de los momentos más plenos de su vida personal y profesional. Mientras continúa consolidando su carrera como uno de los actores más reconocidos del país, también mantiene un fuerte vínculo con Eloísa, la hija que tuvo junto a la actriz Paola Krum y que recientemente alcanzó la mayoría de edad.

Eloisa y Joaquín Furriel en San Juan

En esta oportunidad, padre e hija eligieron la provincia de San Juan como destino para una escapada diferente. A través de una serie de imágenes publicadas en redes sociales, Eloisa y Joaquín Furriel mostraron parte del recorrido que realizaron por algunos de los escenarios naturales más emblemáticos de la región.

Eloisa y Joaquín Furriel en San Juan

Así fue el viaje de Eloisa y Joaquín Furriel

Lejos de los destinos tradicionales, Joaquín Furriel y Eloísa apostaron por una experiencia en pleno contacto con la naturaleza. Durante su viaje recorrieron distintos puntos de San Juan, entre ellos el Parque Provincial Ischigualasto, uno de los sitios más emblemáticos de la provincia por sus impactantes formaciones geológicas y su enorme valor paisajístico.

Eloisa y Joaquín Furriel en San Juan

Las imágenes muestran enormes paredones de roca rojiza, montañas modeladas por millones de años de erosión, extensiones desérticas y senderos que atraviesan algunos de los escenarios más sorprendentes del país. Más que un álbum de las vacaciones de Eloisa y Joaquín Furriel, el registro transmite una experiencia de exploración y admiración por algunos de los rincones más impactantes de la Argentina.

Un viaje que dejó al descubierto la complicidad entre Eloisa y Joaquín Furriel

Más allá de los paisajes, las imágenes también dejaron ver el sólido vínculo que une a Joaquín Furriel con Eloísa. A lo largo del recorrido se los puede ver abrazándose, riendo, señalando las distintas formaciones rocosas y posando con naturalidad, en un registro espontáneo que transmite cercanía y disfrute compartido.

Eloisa y Joaquín Furriel en San Juan

Eloísa, que recientemente terminó sus estudios secundarios en un colegio bilingüe con orientación artística y desarrolla su pasión por la música, continúa construyendo su propio camino con un perfil reservado, lejos de la exposición mediática. Este viaje junto a su padre Joaquín Furriel dejó al descubierto una faceta íntima de ambos, donde las conversaciones, las caminatas y las risas compartidas tuvieron tanto protagonismo como los imponentes paisajes de San Juan.