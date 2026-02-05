Joaquín Furriel es uno de los actores argentinos más reconocidos a nivel internacional. Su constante participación en proyectos de Netflix y su unión con marcas de ropa de diferentes partes del mundo lo llevaron a conocer varias celebridades de lujo. Fue así que terminó uniéndose en un proyecto inesperado con Arnaud Binard, el reconocido actor francés de Emily en París. Su fanatismo por el invierno y la moda hizo que colaboraran y se volvieran embajadores de una importante marca fashionista.

Joaquín Furriel, Arnaud Binard

La nueva colaboración invernal de Joaquín Furriel y Arnaud Binard

Joaquín Furriel dejó su huella en Netflix, con títulos reconocidos como "El refugio atómico", "Descansar en paz" o "El patrón, radiografía de un crimen". Por su parte, Arnaud Binard se consagró a nivel internacional con "Emily in Paris" y "Modern family", demostrando ser uno de los más versátiles de la industria. Ambos pareciera que tienen sus caminos por separado, pero una gran pasión por el esqui y la moda los terminó de unificar en una colaboración invernal.

Los actores colaboraron como embajadores de la marca de moda de lujo Moncler, y participaron de eventos exclusivos y pasarelas para la ropa europea de invierno. Sin embargo, los usuarios quedaron sorprendidos cuando los vieron juntos en un video promocional para el mismo, donde la complicidad y amistad demostró lo mucho que se acompañan en este nuevo proyecto juntos. Las risas y los juegos marcaron un comienzo para esta dupla de galanes argentino y francés.

Joaquín Furriel, Arnaud Binard

Entre juegos y complicidad: la relación laboral de Joaquín Furriel y Arnaud Binard

"Sombrero, así lo llamamos. ¿Cómo me queda?", preguntó Furriel a su compañero. Binard no dudó en exclamar: "Te queda increíble". Los actores de Netflix protagonizaron un video promocional para la marca de ropa europea, donde mostraban las mejores camperas invernales y jugaban a adivinar qué había dentro de la caja. El clip mostró una cercanía entre ambos que los fanáticos desconocían, y se volvió rápidamente viral en las redes sociales, donde los comentarios se salieron de control.

De esta manera, Joaquín Furriel mostró su nuevo proyecto, lejos de la televisión y más cerca de la moda, con uno de los actores más reconocidos de Netflix. El francés y el argentino dejaron en claro que su colaboración los llevó a formar una relación estrecha, y los fanáticos se enloquecieron al respecto. Entre fashionismo invernal, accesorios de esqui y su amor por las películas, Furriel y Binard hicieron visible su paso por la industria de la moda.

A.E