Las fotos exclusivas del romántico paseo de Joaquín Furriel y su novia en Punta del Este

Joaquín Furriel es un reconocido actor que brilla con su carrera en Argentina y el exterior. Pese a su popularidad, intenta resguardar su vida personal de la prensa y los flashes. Sin embargo, hace algunos meses, fue descubierto con su nueva novia Marta Campuzano y ahora se sumaron nuevas imágenes que lo muestra junto a ella en sus vacaciones de verano.

Amor, playa y caminata: las fotos de Joaquín Furriel y su novia en Punta del Este

Joaquín Furriel se volvió a mostrar con su nueva pareja, Marta Campuzano. Esta vez, en Punta del Este, Uruguay, donde descansa de su agitada agenda laboral y se permite disfrutar de su relación amorosa con la joven española. En octubre pasado, este noviazgo trascendió a los medios luego de algunos turistas, que recorrían las Cataratas del Iguazú, enviaron las imágenes a Puro Show (eltrece).

El programa las mostró al aire y expuso el relato de las personas que los vieron muy cariñosos durante este paseo turístico en Misiones. Según los testigos, la estadía del artista y su novia en el hotel tuvo actitudes cómplices, gestos de cariño y y un día de spa del establecimiento, donde se mostraron aún más enamorados y relajados.

Joaquín Furriel y Marta Campuzano en Punta del Este (RS Fotos)

Lo cierto es que este nuevo romance de Joaquín Furriel se confirma este verano durante sus vacaciones en el país vecino ya que fue captado junto a ella tras pasar una tarde soleada en la playa y lejos del ruido mediático. En las imágenes se los puede ver regresando a su vehículo con looks casuales y prendas veraniegas: él luce una remera gris y un short en un tono más oscuro mientras que ella apostó por un vestido largo en color blanco y con diseño estampado.

Si bien al darse cuenta que están siendo fotografiados, Joaquín Furriel y Marta Campuzano, a quien habría conocido durante su estadía en España por compromisos laborales, intentan mantener distancia y distraer el fotógrafo, lo cierto es que al continuar el recorrido decidieron relajarse y mostrarse juntos. Llevando sus camperas y manteniendo una conversación cotidiana, sin pensar en los flashes que iban a comprobar que están juntos, decidieron retirarse del lugar con total naturalidad.

Quién es Marta Campuzano, la mujer que conquistó a Joaquín Furriel

Las imágenes de Joaquín Furriel en las Cataratas del Iguazú con su nueva novia, Marta Campuzano, una joven española muy atractiva que nada tiene que ver con el ambiente artístico, llamaron la atención y despertaron la curiosidad de sus seguidores por saber quién es la mujer que conquistó su corazón.

Según contaron en Puro Show, la joven es española y lo habría conocido durante el tiempo que él estuvo en España grabando la serie El refugio atómico, del creador de La Casa de Papel. Además, contaron que estudió abogacía aunque no sabe si ejerce esta profesión actualmente. Lo que sí confirmaron es que es una apasionada de la confección de artesanías hechas con cerámicas.

En su red social de Instagram, Marta Campuzano también se muestra fanática de la lectura y suele compartir las obras que más resuenan en su vida. Por el momento, Joaquín Furriel no se muestra con ella en las redes sociales y prefiere resguardar su vida personal. Sin embargo, las fotos exclusivas de su romántico paseo en Punta del Este salieron a la luz y dejaron ver la intimidad de sus vacaciones.