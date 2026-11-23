Joaquín, el hijo de Fernando Gago y Verónica Laffitte, cumplió su primer año el 19 de noviembre y sus padres organizaron una celebración especial para conmemorar la fecha. El pequeño nació en 2025, con un peso de 3,410 kilos, y su llegada marcó una nueva etapa para la pareja, que desde entonces comparte distintas postales de su vida familiar.

Cumpleaños de Joaquín, el hijo de Fernando Gago y Verónica Laffitte

El niño es el primer hijo en común de la pareja y se sumó a una familia ensamblada. El exfutbolista y actual entrenador es padre de Mateo, Antonella y Daniele, fruto de su anterior matrimonio con Gisela Dulko, mientras que Verónica es mamá de Valentín y Ciro. Con todos ellos como parte de su entorno familiar, Joaquín tuvo su primer festejo de cumpleaños con una propuesta pensada para disfrutar de una jornada al aire libre, en un espacio especialmente decorado con motivos de safari.

El primer añito de Joaquín, el hijo de Fernando Gago y Verónica Laffitte

La decoración del primer cumpleaños de Joaquín, el hijo de Fernando Gago y Verónica Laffitte

El jardín donde se celebró el cumpleaños de Joaquín, se transformó en un escenario inspirado en la selva, donde la vegetación natural se integró con distintos elementos decorativos. El sector principal estuvo protagonizado por un gran panel de madera personalizado con el nombre del cumpleañero, rodeado de hojas tropicales de gran tamaño, flores rojas y amarillas y figuras de animales. Entre los detalles que más se destacaron estuvieron las representaciones gigantes de distintas especies, que le dieron una impronta lúdica a la puesta en escena y acompañaron el espacio destinado a las fotografías.

La ambientación también incluyó personajes característicos de la selva, como un león, una jirafa y un lémur. A ellos se sumaron animales gigantes que hicieron un divertido trencito para animar la fiesta y entretener a los más chicos. La decoración se completó con cajones de madera, troncos utilizados como mesas de apoyo, arreglos de plantas tropicales y globos en tonos verdes, amarillos y naranjas. Otro de los detalles fue la torta de dos pisos, decorada con pequeños personajes animales

Amigos y familiares en el cumpleaños de Joaquín, el hijo de Fernando Gago y Verónica Laffitte

Las fotos familiares de Fernando Gago y Verónica Laffitte en el cumpleaños de su hijo

Las fotografías del festejo permitieron conocer algunos de los momentos compartidos durante la jornada. Fernando Gago y Verónica Laffitte posaron junto a Joaquín y los demás chicos en frente de la torta. Con los animales gigantes y los elementos tropicales como telón de fondo, los padres del pequeño registraron el encuentro familiar en una fecha especial, que marcó el primer aniversario de su hijo en común.

Verónica Laffitte y sus amigas

Las postales reflejaron así el carácter familiar de la celebración y mostraron cómo la propuesta safari estuvo presente en cada rincón del jardín. De esta manera, entre animales de gran tamaño, detalles selváticos y una colorida mesa de cumpleaños, Joaquín, el primer hijo de Fernando Gago y Verónica Laffitte, tuvo su festejo rodeado de sus seres queridos.