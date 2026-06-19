Benjamín Vicuña arrasa en HBO Max con el estreno de una serie policial

Benjamín Vicuña es uno de los actores más reconocidos de la televisión y el cine latinoamericano. A lo largo de su carrera participó en exitosas ficciones tanto en Chile como en Argentina, consolidándose como una de las figuras más importantes de la industria audiovisual de la región.

Benjamín Vicuña

Entre los proyectos más destacados de la trayectoria de Benjamín Vicuña se encuentra Prófugos, una serie policial que marcó un antes y un después en la producción televisiva chilena. Con una trama atrapante, escenarios impactantes y un elenco de primer nivel, la ficción volvió a posicionarse entre las opciones elegidas por los usuarios de HBO Max.

De qué trata Prófugos, la serie que protagoniza Benjamín Vicuña

La historia protagonizada por Benjamín Vicuña sigue a cuatro hombres que aceptan participar en una operación que promete cambiar sus vidas. A cambio de una importante suma de dinero, deben trasladar un cargamento de cocaína desde Bolivia hasta Chile para luego enviarlo al exterior. Sin embargo, nada sale según lo planeado. Lo que parecía ser un trabajo sencillo se transforma rápidamente en una peligrosa carrera por la supervivencia.

A medida que avanzan los episodios, comienzan a salir a la luz secretos, traiciones y una compleja red de corrupción que involucra a distintos personajes. La serie combina acción, suspenso, drama y crimen, manteniendo la tensión constante mientras los protagonistas intentan descubrir quiénes son sus verdaderos enemigos y de quién están escapando realmente.

Cuándo se estrenó y dónde se puede ver

Prófugos es una producción chilena protagonizada por Benjamín Vicuña, que se estrenó originalmente en 2011. Debido a su buena recepción, la ficción tuvo una segunda temporada que llegó a la pantalla en 2013, ampliando la historia y sumando nuevos conflictos para sus protagonistas.

Benjamín Vicuña

Además de la participación de Benjamín Vicuña, la primera temporada de la serie cuenta con las actuaciones de Néstor Cantillana, Francisco Reyes y Luis Gnecco, mientras que en la segunda entrega se incorporó Alfredo Castro. Además, gran parte de la trama fue filmada en distintos escenarios naturales de Chile, aportando una identidad visual única a la producción.