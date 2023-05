Jordi Martín es un periodista y paparazzi español que ha cubierto la carrera de la cantante colombiana Shakira durante el tiempo que vivió en Barcelona, España. Es conocido por ser el paparazzi que sabe todo sobre Shakira y Gerard Piqué. Fue él quien reveló las pruebas de la infidelidad con Clara Chía y quien tomó la primera foto del futbolista con su amante y ahora novia oficial.

El paparazzi que ahora trabaja de manera exclusiva para El Gordo y la Flaca, emitió un comunicado en Instagram donde reveló que lo acusan en las redes de estar del lado de Piqué y Clara, por lo que desmintió los rumores con el siguiente texto:

En respuesta a las numerosas informaciones y mensajes que he recibido por parte de los seguidores de la cantante Shakira, me gustaría hacer una como paparazzi y mi elación con los personajes públicos que fotografío.

Jordi Martín.

Quiero dejar claro que mi trabajo consiste en fotografiar a personas famosas, incluyendo a Gerard Piqué y su actual novia, Clara Chía. Sin embargo, quiero enfatizar que esto no implica ningún tipo de vínculo afectivo más allá de lo estrictamente profesional.

Deseo expresar mi profundo respeto y afecto hacia Shakira, su familia y su entorno más cercano. A lo largo de mi carrera, he tenido la oportunidad de interactuar con ellos y siempre he sido tratado con consideración y amabilidad. Es importante destacar que mi relación profesional con Shakira y su equipo ha sido siempre favorable, y valoro enormemente el trato que me han brindado.

Quiero subrayar que no he tomado partido por Gerard Piqué en ningún momento, ni lo haré en el futuro. A lo largo de mi carrera, he mantenido una relación más estrecha con Shakira y su entorno, y mi objetivo siempre ha sido respetar a todos los involucrados en el ámbito de mi trabajo.

Shakira.

A lo largo de los años, he seguido su carrera y he sido testigo de los desafíos y dificultades a los que se ha enfrentado. Me solidarizo con ella y comprendo que no ha sido un camino fácil. Admiro su talento, su dedicación y su fuerza, y deseo lo mejor para ella en todos los aspectos de su vida. Es importante para mí transmitir este mensaje, ya que mi trabajo como paparazzi no debe interferir con el respeto y el aprecio que siento por Shakira a nivel personal, expresó de forma textual el paparazzi.

Clara y Gerard.

Jordi Martín Aseguró que le ofrecieron dinero para develar información que compromete a Shakira con la deuda de Hacienda

"Hace algunos meses, un programa de televisión en España, me hizo una oferta considerable de dinero para hablar sobre los problemas fiscales de Shakira con Hacienda de España. Dado que soy consciente de cierta información relevante, buscaban aprovecharse de esta situación para aumentar sus audiencias", agregó el paparazzi en su comunicado de Instagram.

Jordi Marín.

Dada su cercanía de más de 10 a la cantante y pese a ser una relación profesional, entre un fotógrafo y una celebridad, Jordi Martín remarcó: "Rechacé firmemente esta oferta, ya que mi ética profesional me impide aprovecharme de situaciones delicadas o personales de los demás para obtener beneficios personales. Reitero mi respeto hacia Shakira, su familia y su entorno cercano".

