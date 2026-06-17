Si hay una tendencia que volvió con fuerza este año es el cuero en clave total look y Helena Otamendi dio cátedra de estilo sobre cómo llevarlo con elegancia, actitud y una impronta contemporánea que se aleja de los clichés rockeros.

El look de Helena Otamendi que combina elegancia, actitud y la tendencia más fuerte del año

Helena Otamendi compartió las imágenes de una producción fotos en la que posó con un conjunto íntegramente confeccionado en cuero negro, una de las apuestas más fuertes de la temporada otoño-invierno 2026. Muy lejos de las versiones clásicas, el outfit combinó una chaqueta biker de líneas rectas con un pantalón wide leg que aportó movimiento y equilibrio visual.

Helena Otamendi

La campera se convierte en la gran protagonista del estilismo. Con cierre cruzado, hombros marcados, mangas con detalles acolchados y múltiples cierres metálicos, reinterpreta el espíritu motoquero desde una mirada sofisticada y urbana. La estructura de la prenda aportó carácter, mientras que el acabado desgastado sumó textura y profundidad.

Para complementar la propuesta, la hija de Gege Neumann eligió un pantalón de cuero de corte amplio que contrasta con la rigidez de la chaqueta. El resultado es un look equilibrado, moderno y con una estética que remite a las pasarelas internacionales, donde el cuero fue uno de los materiales más vistos durante las últimas temporadas.

El look total leather de Helena Otamendi

Otro de los detalles que llamó la atención fue la decisión de incorporar apenas un toque de color mediante las mangas azules que asoman por debajo de la campera. Un recurso sutil que rompe con una propuesta dominada por el negro.

En cuanto al beauty look, Helena Otamendi mantuvo la misma línea minimalista que caracteriza su estilo. El cabello suelto, peinado de manera natural, y un maquillaje casi imperceptible permitieron que toda la atención quedara puesta en la fuerza del conjunto.

Geraldine Neumann y Helena Otamendi

Más allá de las tendencias, la propuesta confirma por qué la influencer se consolidó como una de las figuras más observadas por las marcas y amantes de la moda. Con elecciones precisas y una estética que combina modernidad y elegancia, vuelve a demostrar que el cuero ya no es exclusivo de los looks nocturnos.