Reapareció Juan Darthés: de compras en Brasil, con gorra y evitando mirar a cámara

Juan Darthés volvió a estar en el centro de la escena, luego de que se lo viera realizando unas compras en Brasil. A través de un video que se compartió en la cuenta de Instagram de SQP, el actor quedó retratado haciendo compras en Brasil, con la cara semi tapada y una actitud evasiva, según detallaron quienes lo vieron.

Juan Darthés

Juan Darthés fue visto en un shopping en Brasil

Juan Darthés se encuentra radicado en Brasil desde diciembre de 2018, apenas unos días después de que se hiciera pública la denuncia por abuso sexual agravado radicada en Nicaragua. El actor se amparó en su nacionalidad brasileña para evitar cualquier pedido de extradición internacional. A partir de ese momento, la causa penal experimentó un complejo trámite que finalmente fue atraído por el Ministerio Público Federal de San Pablo.

El proceso sumó múltiples etapas: tras un primer fallo absolutorio que generó fuertes controversias, el Tribunal Federal de Segunda Instancia revirtió la decisión y dictó sentencia. Esta situación judicial culminó en mayo, cuando el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región desestimó los recursos de la defensa y ratificó la condena a seis años de prisión por el delito. A pesar de que la pena impuesta establece un régimen semiabierto, el artista aún permanece en libertad pública gracias a un recurso de queja pendiente de resolución.

En este contexto, las alarmas mediáticas se encendieron a raíz de un video que subió Yanina Latorre en las redes sociales de Sálvese Quien Pueda (SQP). Allí, difundió imágenes exclusivas donde se lo captó de shopping en Río de Janeiro junto a su esposa, María del Carmen Leone. Según detalló la conductora, el acusado caminaba a paso sumamente veloz por los pasillos de una tienda de indumentaria, manteniendo una actitud esquiva, mirando fijamente hacia el suelo y sin quitarse la gorra en ningún momento para intentar pasar desapercibido ante las miradas del público.

¿Cómo es el presente de la causa de Juan Darthés?

La causa judicial de Juan Darthés transita su etapa definitiva tras un largo recorrido que involucró a tres países. El proceso se inició en diciembre de 2018 con la denuncia de Thelma Fardin en Nicaragua por el delito de abuso sexual, un hecho ocurrido en 2009 durante una gira infantil. Al radicarse el artista en territorio brasileño, la Justicia Federal de San Pablo asumió la jurisdicción del caso.

Tras un primer fallo absolutorio por falta de pruebas en el acceso carnal, la querella apeló y revirtió la decisión. La condena final a seis años de prisión fue ratificada por el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región, agotando los recursos ordinarios de apelación. Hoy en día, la sentencia dictamina un régimen semiabierto que obligará al actor a pernoctar en un establecimiento penitenciario. Sin embargo, la detención efectiva se encuentra temporalmente suspendida debido a un recurso de queja presentado por su defensa, el cual aguarda una resolución final del tribunal.

Juan Darthés fue visto en un shopping en Brasil

Frente a este escenario judicial, las caminatas informales del actor por los centros comerciales de Río de Janeiro cobran una relevancia pública absoluta. La aparición publica de Juan Darthés de compras en Brasil vuelve a traer en debate a su realidad judicial, confirmando que continúa su rutina en libertad condicional mientras se define la ejecución de su condena efectiva.