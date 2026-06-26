Juan Otero habló sobre el dinero que recibiría su mamá, Florencia Peña, de Luzu TV

La falsa noticia difundida por Florencia Peña en el Show del Verano (Luzu TV) sobre Jorge Messi, padre de Lionel Messi, generó gran repercusión en los últimos días. La polémica tuvo enorme escala que Nico Occhiato decidió echar a los productores involucrados y a la propia conductora del ciclo. Tras ese hecho, se filtró que la actriz estaría pidiendo una suma elevada, si bien, ella aún no dio declaraciones al respecto, si lo hizo su hijo Juan Otero.

Juan Otero rompió el silencio sobre los rumores de la cifra millonaria que reclamaría Florencia Peña

En medio de las especulaciones surgidas en el programa de América TV, Primicias Ya, que conduce Marina Calabró y Luis Ventura, sobre una información dada por el periodista Pablo Layús que aseguró que Florencia Peña estaría reclamando una cifra multimillonaria de 200 millones de pesos a Luzu TV y que incluso podría tratarse de un poco más. Juan Otero se sinceró y habló al respecto.

Juan Otero y Florencia Peña//Instagram

En diálogo con Puro Show, el hijo de la artista desmintió las versiones que están circulando sobre su madre y una posible demanda legal a Luzu TV, luego de quedar desvinculada del canal de streaming por la fake news sobre el padre de Lionel Messi. “No va hacer juicio, no lo dijo. Eso lo inventaron. Ni siquiera Fernando Burlando dijo que va a hacer juicio. Podría, no lo va a hacer”, aclaró el influencer.

Asimismo, el hijo de Flor Peña sugirió que sería conveniente un convenio extrajudicial. “Estaría bueno un arreglo”. En la misma línea, Otero se refirió que la artista acordó con el canal dar un paso al costado en su conducción en el Show del Verano y expuso: “Fue un arreglo de las dos partes”.

Juan Otero y Florencia Peña//Instagram

Juan Otero opinó sobre los despidos en Luzu TV

Además, Juan Otero fue consultado sobre los despidos producidos ese mismo día que se lanzó la fake news en Luzu TV. En este sentido, el hijo de Florencia Peña, no quiso entrar en polémica y desdramatizó la situación y dijo: “Es el jefe de una empresa, se manejó como se tenía que manejar y ya está” y agregó: “Del resto se ocuparán entre ellos”.

Nico Occhiato//Instagram

No es la primera vez que el influencer sale en defensa de su madre, cuando estalló la polémica de la falsa noticia de Jorge Messi, el joven dio una entrevista a Intrusos (América TV) y expresó: “Mi vieja es humana, se equivocó, fue un error. Estamos hablando del trabajo de la gente y entiendo la bronca que generó, pero también se han equivocado muchas otras personas”. Asimismo, en otras ocasiones, Juan Otero, expresó en redes sociales su postura y defendió a su mamá de los ataques de los heaters. El joven tiene un buen vínculo y adora a Florencia Peña y lo demuestra siempre en sus declaraciones públicas.