Así es Juan Pablo, el hijo de Maitena que elige una vida lejos de las cámaras y del camino de su mamá

Juan Pablo Bouquet, el hijo de Maitena, mantiene un perfil discreto y una vida profesional que lo llevó por caminos distintos a los de su madre. Su elección lo mantiene alejado de la exposición mediática, construyendo un recorrido propio en un ámbito diferente al artístico. Con el paso de los años, consolidó una rutina marcada por proyectos que lo vinculan a la innovación y la producción digital, siempre con la decisión de preservar su vida personal fuera del foco público.

Juan Pablo Bouquet, el hijo de bajo perfil de Maitena, que eligió una vida alejada del camino de su madre

Maitena Burundarena, reconocida ilustradora, compartió en sus redes sociales una imagen junto a su hijo Juan Pablo Bouquet, lo que despertó curiosidad sobre la vida de quien prefiere mantenerse alejado de la exposición pública. Nacido en 1982, es uno de los dos hijos que la artista tuvo con su primer marido y, a diferencia de su madre, construyó una trayectoria profesional vinculada al mundo de los videojuegos y la producción digital, ámbito en el que desarrolló una carrera sólida y de perfil bajo.

Juan Pablo Bouquet, el hijo de Maitena

Luego de la publicación en Instagram, muchos de los seguidores de la historietista empezaron a consultarle más detalles sobre su hijo. Incluso llegaron a bromear llamándola suegra, por la atracción que sintieron por el productor. A sus 44 años, su recorrido lo llevó a ocupar distintos roles en empresas de relevancia internacional. Actualmente, se desempeña como ExDev Producer en Devoted Studios, una compañía dedicada al desarrollo de videojuegos, donde trabaja en producción, relaciones con proveedores y coordinación de proyectos externos.

Este puesto refleja la experiencia acumulada de Juan Pablo Bouquet en más de dos décadas de trabajo en la industria del entretenimiento digital, un sector en el que se consolidó como referente en gestión y producción. Antes de llegar a este puesto, trabajó en Globant como Game Producer entre 2021 y 2022, y durante diez años fue parte de WarnerMedia en el área de producción de videojuegos. También ocupó cargos de dirección y producción en Sabarasa Entertainment, donde tuvo diferentes roles como ejecutivo.

Los comentarios que recibió Maitena sobre su hijo, Juan Pablo Bouquet

Su carrera incluye además pasos por productoras como Eyeworks, Cuatro Cabezas y Promofilm, así como en Canal 7, siempre en funciones relacionadas con la producción audiovisual. Uno de los hitos de su trayectoria fue la cofundación de NGD Studios, un estudio argentino de videojuegos que logró proyección internacional. Su nombre aparece en los créditos de títulos como Champions of Regnum, Adventure Time: Rockstars of Ooo, Horizon Riders y Formula Cartoon All-Stars.

De los videojuegos a la producción con sello propio: La vida de Juan Pablo, el hijo de Maitena

El vínculo de Juan Pablo Bouquet con la industria de los videojuegos se consolidó desde los primeros años de su carrera. En 2009 fue entrevistado como director de marketing de Sabarasa, donde habló sobre el mercado argentino de videojuegos, un sector que en ese momento comenzaba a expandirse con fuerza. Su mirada profesional y su experiencia en producción lo posicionaron como un referente en un ámbito que combina creatividad, tecnología y gestión.

A diferencia de Maitena, cuya obra como ilustradora la convirtió en una figura reconocida en el mundo artístico y editorial, el productor optó por un camino distinto, centrado en la producción digital y el entretenimiento interactivo. Su perfil bajo y su decisión de mantenerse alejado de los medios reflejan una elección consciente de construir una carrera sin exposición pública, enfocada en proyectos personales y laborales.

Maitena, Juan Pablo y Amaya Bouquet

El recorrido de Juan Pablo Bouquet muestra cómo logró consolidarse en un sector competitivo, trabajando en compañías internacionales y participando en proyectos que alcanzaron audiencias globales. Su experiencia en marketing, producción y gestión de estudios lo convirtió en un profesional versátil, capaz de adaptarse a distintos roles. La reciente publicación de Maitena junto a su hijo reavivó el interés por conocer más sobre él, aunque mantiene la decisión de preservar su vida privada.

Juan Pablo Bouquet, el hijo de Maitena, mantiene un perfil discreto y una vida profesional desarrollada en un ámbito distinto al artístico. Su trayectoria se vincula con proyectos relacionados con el entretenimiento digital, en los que trabajó durante años en diferentes funciones. La elección de este camino lo mantiene fuera de la exposición pública, concentrado en actividades que se desarrollan en un entorno internacional.

VDV