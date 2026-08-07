Así está hoy Gonzalo, el hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini, a sus 26 años

Gonzalo Agostini cumplió 26 años y Nazarena Vélez aprovechó la fecha para compartir en sus redes sociales una serie de fotografías que recorren distintas etapas de la vida de su hijo. Entre las postales actuales, la actriz incluyó una imagen de archivo en la que aparece junto a Daniel Agostini y Gonzalo cuando todavía era un niño.

Nazarena Vélez y su hijo Gonzalo

La fotografía permitió recordar una etapa familiar que transcurrió durante los primeros años de los 2000, cuando la relación entre Nazarena Vélez y el cantante de Sombras era seguida de cerca por los medios. En dicha postal, los tres aparecen juntos en un local de comidas rápidas, en una escena cotidiana que contrasta con las imágenes que la actriz compartió para celebrar los 26 años de Gonzalo.

La foto de Gonzalo Agostini cuando era niño junto a sus padres

Una de las imágenes que más llamó la atención fue justamente aquella fotografía de archivo. Gonzalo aparece siendo un niño junto a Nazarena Vélez y Daniel Agostini, en una escena familiar que hoy adquiere otro significado al compararla con las postales actuales del joven.

Nazarena Vélez, Daniel Agostini y su hijo Gonzalo

En las fotografías más recientes, Gonzalo ya tiene 26 años y se muestra junto a su madre. El paso del tiempo queda reflejado en el contraste entre ambas etapas: de aquel niño que aparecía junto a sus padres en una imagen de comienzos de los 2000 a la actualidad, en la que mantiene un perfil más reservado frente a la exposición mediática.

El mensaje de Nazarena Vélez por el cumpleaños de su hijo Gonzalo

Para acompañar las fotografías, Nazarena Vélez escribió un mensaje dedicado a Gonzalo y destacó distintas características personales de su hijo: “Feliz cumple hermoso de mamá. Chino Agostini sos un sol. Te merecés todo el éxito y el amor del mundo. Sos un hombre noble con un corazón único y sensible”, expresó la actriz.

Nazarena Vélez y su hijo Gonzalo

En la misma publicación, Nazarena Vélez volvió a remarcar el vínculo que mantiene con su hijo y le hizo llegar sus deseos para esta nueva etapa: “Chynete te amo muchísimo y siempre voy a estar para vos. Felices 26. Lo mejor está llegando”, escribió. Con el saludo, la actriz celebró el cumpleaños de Gonzalo y acompañó el mensaje con un recorrido fotográfico que unió recuerdos de su infancia con imágenes de su presente.