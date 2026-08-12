Flor Torrente, la hija de Araceli González, anunció que cierra su negocio después de 13 años: “Es difícil y bastante triste”

Flor Torrente, la hija de Araceli González, anunció que cerrará Helicia, el emprendimiento que creó junto a su amiga y socia Agus Bruzon. Después de 13 años de trayectoria, ambas decidieron ponerle fin al proyecto que construyeron desde 2013 y que se convirtió en una parte importante de sus recorridos personales y profesionales.

Flor Torrente

La noticia fue comunicada por Flor Torrente y Agus Bruzon a través de un video en el que explicaron los motivos detrás de la decisión: “Después de 13 años, de muchos años compartidos, de más de 30 años de amistad... Helicia tiene que decir adiós”, expresaron al comenzar el anuncio, en el que también reconocieron que se trata de un momento cargado de emociones.

Flor Torrente y Agus Bruzon anunciaron el cierre de Helicia

Durante el video, Flor Torrente y Agus Bruzon definieron la decisión como un cierre de ciclo y destacaron la cantidad de experiencias que atravesaron durante los años al frente de la marca: “Para nosotras esto es un cierre muy importante, es un cierre de ciclo”, señalaron. “Es difícil y es bastante triste, pero también es importante y es para algo mejor siempre. Siempre que se cierra algo, seguro viene algo mejor, ¿no?”, expresaron.

Además, Flor Torrente y Agus Bruzon agradecieron a todas las personas que las acompañaron durante el crecimiento de Helicia y remarcaron especialmente el vínculo que construyeron con su comunidad. En ese sentido, destacaron al Club Helicia por la fidelidad y el acompañamiento que mantuvo durante estos años.

Cómo nació Helicia, el negocio de Flor Torrente

Helicia comenzó a mediados de 2013, cuando Flor Torrente y Agus Bruzon decidieron crear una marca de carteras y accesorios veganos, elaborados sin componentes de origen animal. El proyecto le permitió a la hija de Araceli González desarrollar un camino propio vinculado con el diseño y la moda, alejado de la televisión y de la exposición asociada a su familia.

Flor Torrente

Con el paso de los años, la propuesta incorporó nuevas colecciones y productos como mochilas, sobres y carteras, mientras consolidaba una identidad vinculada con el diseño sustentable y los materiales alternativos. Para cerrar esta etapa, Flor Torrente y Agus Bruzon eligieron poner en valor todo lo construido junto a su comunidad. “Queremos que este final, más allá de todo, sea una celebración”, expresaron antes de agradecer nuevamente a quienes formaron parte de la historia de Helicia.