A principios de abril, Juana Repetto anunció su separación de Sebastián Graviotto, padre de su hijo Belisario, en medio de rumores de infidelidad de parte del joven. Sin embargo, la actriz anunció en las últimas horas que están esperando otro hijo a través de un particular posteo compartido en su cuenta de Instagram.

"Surprise", escribió y causó revuelo en las redes sociales. En medio de cuestionamientos y dudas acerca de la relación con Graviotto, Juana Repetto habló de su dulce espera, contó cómo tomó la sorpresiva noticia y reveló si este embarazo cambiará su situación sentimental con su expareja.

Juana Repetto confirmó que va a seguir separada de Sebastián Graviotto: “Estamos asimilando la noticia del embarazo, pero no cambia nada"

Juana Repetto confirmó que está embarazada nuevamente de Sebastián Graviotto, de quien llevaba pocos meses separada. En medio de versiones, la actriz decidió contar la noticia en su red social de Instagram y rápidamente los usuarios se preguntaron si su expareja era el padre del bebé en camino.

Finalmente, la propia hija de Reina Reech blanqueó que se trataba de él en un audio que le envió a LAM. “¿Qué decirte? Fue un niño que vino porque evidentemente tenía muchísimas ganas de llegar a este planeta, a este plano, muy, extremadamente sorpresivo y estadísticamente muy poco probable por las cosas que uno podría imaginar que a los 37 años ya no te suceden. Así, 'one shot'”, expresó la actriz con total sinceridad.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto

Luego, la artista reveló cuáles fueron sus sensaciones al enterarse que estaba embarazada: “Ha querido venir, será recibido con muchísimo amor, estamos asimilando la noticia en casa". Sobre cómo continuará su relación con Sebastián Graviotto, quien ya es padre de Belisario, contó: "No va a cambiar nuestra situación familiar de ninguna manera, va a seguir todo como hasta el momento".

Y recalcó sobre la crianza del hijo que tienen en común: "Por suerte cuidé Belisario yo sola, muy contenta”. De esta manera, Juana Repetto dio a entender que volverá a ser madre soltera y que todavía se encuentra "asimilando" su tercer embarazo.

Juana Repetto junto a sus hijos, Toribio y Belisario.

Por su parte, Sebastián Graviotto dialogó con Andrea Taboada de Intrusos (América TV) y precisó cómo se dio el encuentro con Juana Repetto en medio de la ruptura: “No tengo mucho para contar: en estos 6 meses una noche la invité a comer, la pasamos bien y pasó lo que pasó".

Y agregó entusiasmado: "Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía, que es lo que se merece”. Para terminar, destacó sobre su ex: “Como pareja, hoy estamos alejados, pero siempre con amor y haciendo equipo”.

Así, durante un mensaje de audio que envió a LAM, Juana Repetto confirmó que va a seguir separada de Sebastián Graviotto, padre de su hijo Belisario y del bebé que viene en camino. “Estamos asimilando la noticia del embarazo, pero no cambia nada", aseguró.