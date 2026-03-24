Juana Repetto mostró el baño de su nueva casa: estilo neoterrazo, diseño moderno y detalles únicos para sus hijos

Después de meses de compartir el proceso, Juana Repetto finalmente está disfrutando de la casa que soñó desde cero. Durante todo el 2025, la actriz fue documentando en sus redes cada etapa de la construcción, desde los planos hasta los últimos detalles. Y recién este año logró mudarse junto a sus hijos, para empezar a habitar los espacios que tanto imaginó.

En las últimas horas, la influencer sorprendió a sus seguidores al mostrar uno de los ambientes más íntimos y personales del hogar: el baño. Lo hizo a través de sus historias de Instagram, en un video donde se la ve con sus hijos, Belisario y el pequeño Timoteo, dejando ver un diseño que no pasó desapercibido.

Juana Repetto

Juana Repetto mostró el baño de su nueva casa y confirmó la tendencia deco que arrasa en 2026

El baño de la nueva casa de Juana Repetto refleja una estética contemporánea con fuerte impronta del estilo neoterrazo, una de las tendencias deco más fuertes del momento. El material es el gran protagonista: lejos del terrazo clásico, esta versión moderna apuesta por fragmentos de piedra más grandes y visibles, en tonos grises, negros y ocres, que aportan dinamismo sobre una base clara.

Este revestimiento aparece tanto en las paredes como en la mesada y el frente de la bañera, generando una continuidad visual que le da identidad al ambiente sin necesidad de sumar demasiados elementos.

Juana Repetto mostró su nuevo baño

La elección se equilibra con un enfoque de minimalismo funcional. Los sanitarios y el mobiliario presentan líneas simples y geométricas, sin ornamentos, permitiendo que el diseño del material destaque sin saturar. En el video que compartió en sus historia de Instagram, la artista mostró cómo usan tintas de colores para teñir el agua de la bañera y así lograr que sus hijos se diviertan.

La paleta, dominada por blancos y cremas, se mantiene neutra pero cobra vida gracias a los detalles del terrazo. A su vez, la grifería moderna y los espejos de bordes redondeados refuerzan la estética actual y aportan suavidad al conjunto.

El resultado es un baño que combina lo retro con lo vanguardista: una apuesta que no solo refleja el estilo personal de Juana Repetto, sino también una de las claves de la decoración actual, donde los materiales clásicos se reinventan en versiones más audaces.

Instalada definitivamente en su nuevo hogar, Juana Repetto sigue compartiendo rincones de una casa que no solo diseñó, sino que también pensó para disfrutar en familia, en una etapa marcada por la maternidad y la vida cotidiana con sus tres hijos.