Sebastián Graviotto reveló que bloqueó a Juana Repetto y cómo sigue su relación

Sebastián Graviotto explicó por qué decidió bloquear a su expareja, Juana Repetto, en redes sociales y reavivó el interés sobre su vínculo actual. A pocas semanas del nacimiento de Timoteo, su segundo hijo en común, sus declaraciones despertaron curiosidad sobre cómo se llevan hoy. Lejos de alimentar un conflicto, eligió hablar con claridad y bajar el tono. Respondió a las críticas por no haber estado presente en el parto y, en ese marco, dejó entrever una relación que, aunque transformada, sigue sostenida por el diálogo con medidas que él mismo tomó.

Sebastián Graviotto y el motivo detrás del bloqueo a Juana Repetto

En una entrevista con Agustín Rey para Digital News, Sebastián Graviotto aseguró que su decisión no tuvo que ver con enojo, sino con una elección personal. “Cuando me separé de Juani, sin broncas ni nada, fue como una decisión medio también charla en terapia: la dejé de seguir y la bloqueé. Suena fuerte”, explicó. Según contó, buscó cuidar su espacio emocional y evitar exponerse a situaciones que no le hacían bien. “Hace un año que la vivo a Juana con lo que es ella, en carne y hueso. El contacto que yo tengo con Juani es en vivo”, agregó, para él, la relación se sostiene en lo real y no en lo virtual.

En ese sentido, destacó que el vínculo continúa, pero desde otro lugar. “Fue una decisión re linda, porque es como que no me intoxiqué de nada”, sostuvo, dejando en claro que no se trató de una ruptura conflictiva. Además, sorprendió al referirse a la actriz con una frase que marcó cierta cercanía: “Juana es mi mujer hace ocho años. Digo es porque no me divorcié todavía”. Así, entre sinceridad y humor, desdramatizó la situación. El gesto que generó especulación terminó teniendo una explicación más íntima que mediática.

Sebastián Graviotto y Juana Repetto

Sebastián Graviotto y cómo es hoy su vínculo con Juana Repetto

Más allá de las redes, el instructor de snowboard también habló sobre su rol como padre y las críticas que recibió. “Si hubiera tenido 10 palos en el banco hubiera venido”, lanzó sobre su ausencia en el nacimiento de su hijo, explicando que debía trabajar. Aun así, aseguró que con Juana lograron entenderse. “Ella sabe lo que soy como padre, lo que significa para mí esos 15 días de trabajo. Así que nada, lo entendió, hicimos equipo”, expresó. También reconoció que no fue fácil: “Obvio, le debe haber costado, pero ahí estuvo Reina, que es una fiera”.

En cuanto al origen de la familia que formaron, Sebastián Graviotto fue claro al hablar del deseo compartido. “Yo siempre le digo a ella que una parte nuestra lo buscó. Hicimos todo lo que hay que hacer para tener un hijo”, explicó. Y agregó: “Capaz no fue tan hablado, pero de otra manera, inconsciente o lo que fuera, lo buscamos”. Hoy, separados, mantienen el contacto por sus hijos y organizan la crianza en conjunto.