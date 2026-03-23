Así fue el reencuentro de Juana Repetto y su hermano Bautista tras la polémica del casamiento

Juana Repetto es una de las celebridades más observadas de las redes sociales. Sin embargo, y a pesar de su alto perfil como influencer de diferentes tips para mamás y estilos de vida relajados, en ocasiones fue protagonista de polémicas familiares o románticas. Una de las más conocidas, a finales del 2025, fue el casamiento de su hermano Bautista Lena, o la falta de invitación que hubo hacia ella y sus hijos. Tras esta pelea, que dio de qué hablar entre los usuarios, ambos se reencontraron y protagonizaron un tierno momento.

Juana Repetto, Bautista Lena

Juana Repetto y su hermano Bautista se reencontraron: cómo es su relación

A finales del 2025, Bautista Lena fue protagonista de polémica, cuando se dio a conocer que no invitó a su hermana, Juana Repetto, ni a sus hijos al día de su casamiento. El escándalo escaló tanto que llegó a haber un descargo de la influencer, dejando en claro su molestia ante la situación. Sin embargo, con el tiempo, anunciaron su reconciliación, aunque no se mostraron juntos en ningún evento. Juana se volvió mamá de Timoteo, el 12 de febrero del 2026, y muchos dudaron sobre si su hermano iba a estar presente en este evento especial.

En las últimas horas, la influencer sorprendió a todos cuando compartió un video de sus hijos, reencontrándose con Bautista, tras la polémica. “Sorpresa. Toro llora, ¿lloramos todas? Confirmo”, escribió la actriz. Los menores llegaron a su living y salieron corriendo a saludar a su tío. Además, Reina Reech también se sumó a la felicidad, cuando compartió algunas fotografías de Bautista con el bebé Timoteo, y la felicidad con la que lo alzaba a upa. Entre abrazos y besos, generaron la emoción de los usuarios y dejaron en claro de que su relación volvía a ser la de antes.

La polémica del casamiento que envolvió a Juana Repetto y Bautista Lena

En enero del 2026, la polémica familiar estalló cuando Juana Repetto y Bautista Lena tuvieron una fuerte pelea. Los hijos de Reina Reech se habrían alejado, cuando la influencer se enteró de que no fue invitada al casamiento del actor. Él había publicado fotos del momento, y la ausencia de su hermana sorprendió. Rápidamente, ella tomó sus redes sociales y confirmó: “Ya entendí por qué está todo el país preguntándome. Era un posteo divino de un vestido blanco hasta el piso ¿o un casamiento que era un trámite?… No me invitaron”.

Sin embargo, la pelea no terminó ahí, ya que ella hizo un extenso descargo apuntando contra la pareja, y dejando en claro su enojo frente a la situación. "Para mí, esto habla más de ellos dos que de mí. Él es el padrino de mi primer hijo, yo entré a mi casamiento de su brazo y siempre fue el primero en mi lista de momentos importantes de mi vida. Si él o su mujer no nos hacen parte a mi y a mis hijos, tiene más que ver con lo que son ellos, no con lo que soy yo", escribió enojada en un mensaje de Instagram.

El reencuentro de Juana Repetto y su hermano Bautista

Sin embargo, con el correr del tiempo, aseguraron que habían aclarado la situación y se encontraban en buenos términos, pero no se veía una reunión de ambos en ninguna foto. Finalmente, el nacimiento de Timoteo llegó a unir a la familia, ya que Juana Repetto y su hermano Bautista volvieron a reencontrarse, en un momento emotivo, donde el amor y los abrazos se transmitieron por un video de Instagram. Los usuarios no dudaron en dar sus opiniones y celebrar la unión familiar.

A.E